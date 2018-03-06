Правда ли, что ребенок икает в утробе матери

«Смотрите, смотрите, он икает!» — восторженно кричат будущие мамы, показывая на свой большой живот. Живот при этом регулярно «шевелится», как будто плод и в самом деле икает, как и любой человек.

«Летидор» обратился к Светлане Комраковой, к. м. н., врачу высшей категории, педиатру, гастроэнтерологу сервиса «Онлайн Доктор», чтобы выяснить, правда ли, что еще не рожденный ребенок может икать, почему это происходит и не опасно ли, когда малыш икает слишком часто.

Что такое икота

Икота — это рефлекторное мощное и резкое сокращение диафрагмы. Возникает она непроизвольно. Таким образом организм хочет убрать нагрузку с блуждающего нерва. Этот нерв проходит из грудной клетки в брюшную полость, в том числе через узкое отверстие в диафрагме. Именно здесь и начинается икота, когда при определенных обстоятельствах блуждающий нерв зажимается и раздражается и как бы травмируется.

Причины икоты

Икота у плода может быть физиологической, что является нормой, но в некоторых случаях считается симптомом патологии.

Примерно с 16-й недели беременности будущий малыш начинает заглатывать околоплодные воды в очень небольшом количестве. При этом несколько раньше, с 13-й недели внутриутробного развития, он совершает свои первые дыхательные движения.

Это происходит при закрытой голосовой щели, поэтому околоплодные воды не попадают в дыхательные пути ребенка.

Функциональная активность этих двух систем может походить на движения, которые возникают при икоте.

Икота может возникать, когда малыш заглатывает слишком много околоплодных вод. По мнению некоторых врачей, это может быть связано с тем, что мать ест слишком много сладкого, и плод, который уже способен различать вкусы, заглотил амниотической жидкости (околоплодных вод) больше обычного.

Что делать: не злоупотреблять сладким и стараться приучать малыша к полезной пище, желательно несоленой — овощам и зелени, отварному мясу и крупам. А порадовать себя и малыша сладким мама может, съедая небольшое количество фруктов и ягод.

Икота может быть своего рода «тренировкой», благодаря которой органы дыхания плода готовятся к осуществлению самостоятельного дыхания сразу после рождения.

Кроме того, она способствует хорошему притоку крови от плаценты к жизненно важным органам.

Что делать: в этом случае специально ничего делать не надо. Через некоторое время икота пройдет самостоятельно.

Причиной икоты может быть неудобное положение тела плода. В третьем триместре размеры будущего малыша уже довольно большие, и места в мамином животе для него становится все меньше, особенно когда плод крупный.

Если мама много сидит, причем в неправильном положении, скрестив ноги и ссутулившись, ребенку неудобно совершать дыхательные движения, поскольку эти органы могут пережиматься.

Что делать: несмотря на то что на позднем сроке будущей маме двигаться становится труднее, это не повод для отказа от регулярных прогулок на свежем воздухе. Если нет особых предписаний врача (например, соблюдения абсолютного покоя при угрозе преждевременных родов), необходимо двигаться при любой возможности, тем более это хорошая профилактика набора лишнего веса.

Икоту будущая мама может ощущать при условии большого веса плода и/или небольшом количестве околоплодных вод. К 38-й неделе беременности в норме количество амниотической жидкости составляет 1000-1500 мл.

Если их количество составляет всего 500 мл, то врачи говорят о выраженном маловодии.

Что делать: причин такого состояния довольно много, и решение о лечении акушер всегда принимает индивидуально. Судить о количестве околоплодных вод возможно только по результатам УЗИ.

В заключение важно отметить, что икота может быть симптомом патологии пищеварительной или нервной системы плода. Однако таким образом она проявляется редко, и неблагополучие в развитии плода чаще всего проявляется другими симптомами.

Однако если женщина систематически ощущает ритмичные движения живота, которые длятся от нескольких минут до получаса и отмечаются по нескольку раз в день или в неделю, ей необходимо обратиться к акушеру-гинекологу для дополнительного обследования.