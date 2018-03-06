Школьники сделали оригинальные цветы своими руками

2 марта в школе № 1355 для учеников 4-х классов состоялся мастер-класс по изготовления цветов из необычного материала — из газет. Об этом сообщается на сайте школы.

Скоро праздник и хочется подарить маме что-то необычное, сделанное своими руками. Цветы из газет, это оригинально. Это украшение домашнего интерьера и замечательный подарок. Выполняя данную работу, у детей формируется художественно-эстетический вкус, заинтересованность и вовлечение в работу с бросовым материалом. Это воспитывает бережное отношение к планете и её ресурсам, и показывает, как ненужная вещь превращается в шедевр. Цветы из газеты станут прекрасным декором не только в праздники, но и порадуют глаз в будни.