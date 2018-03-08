Сергей Лазарев рассказал, на что приходилось идти, скрывая сына

Известный певец Сергей Лазарев на днях дал интервью о сыне, ответив на многие вопросы, которые давно интересовали его поклонников. Так, например, стало известно, как исполнителю удавалось 2,5 года скрывать, что у него появился Никита. Сергей Лазарев рассказал, что в самый пик периода ночных кормлений, смесей и подгузников он успевал давать концерты, выпускать новые песни и клипы. А соответственно, у поклонников даже не было повода подозревать какие-то изменения в его жизни.

Не спешил рассказывать о Никите, потому что я известный человек, вокруг которого много разговоров, слухов… Не хотелось, чтобы этот поток пересудов касался моего ребенка. Даже вынужден был переехать за город в отдельный дом, ведь, когда живешь в квартире, у тебя есть соседи, которые могут увидеть, как ты идешь на прогулку с сыном. А так хоть ненадолго удалось продлить секретность,

— поделился Сергей Лазарев с изданием «Антенна-Телесемь». Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Мар 6, 2018 в 3:00 PST В результате ради этой секретности Сергей отложил желание сделать татуировку в честь сына до того момента, пока не рассказал о нем. Сергей напомнил, что общественность узнала о Никите после того, как кто-то сфотографировал мальчика с ним и отправил кадр журналистам. Тогда артист не стал отрицать, что у него есть сын. Однако даже тогда семье певца пришлось столкнуться с негативом. Некоторые даже уверяли, что Сергей взял мальчика из детского дома. Поэтому Сергей рад, что какое-то время у него была возможность ограждать сына от этого негатива. По этим же причинам певец долгое время не показывал лицо мальчика. Однако прятать ребенка было непросто.

В прошлом году буквально отбирал телефоны у людей, которые пытались исподтишка сфотографировать нас в самолете, стирал снимки, предупреждал, что это частная жизнь. Были постоянные конфликты. Мое решение наконец-то показать Никиту связано с тем, что я стал много путешествовать с ним. И не хотел, чтобы кто-то зарабатывал на моем ребенке, продавая его снимки,

— заявил певец. Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 15, 2018 в 8:38 PST Напомним, что впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря в преддверии Нового года на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же семье живется гораздо спокойнее. Кстати, рассказал Сергей и о том, как принял решение стать папой.

Я всегда любил детей, но однажды понял, что действительно к ним готов. И к ответственности, и к тому, чтобы уделять время,

— отметил певец. По его словам, к важнейшему решению стать папой его подтолкнула собака. Дейзи артист взял из приюта чуть более пяти лет назад. Тогда он просто почувствовал, что сможет нести ответственность за живое существо.

Чтобы прийти к решению завести ребенка, нужно вести с собой внутренний диалог, спрашивать, готов ли ты. Ко мне это пришло постепенно. Я встал на ноги как артист, как личность, многого добился, у меня замечательная семья. Для чего я работаю, делаю все это? Да, мы продолжаемся в поступках, которые, может быть, войдут в историю, а может, и нет, но прежде всего мы продолжаемся в детях,

— добавил Сергей Лазарев. Он также поведал, что Никита растет очень смышленым ребенком, который легко разбирается в гаджетах, занимается футболом, плаванием, с самого раннего детства рисует и лепит. Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 29, 2018 в 9:04 PST Напомним, в декабре 2016 года выяснилось, что Сергей Лазарев 2,5 года скрывал сына. Оказывается, артист успел стать отцом еще в 2014 году. По имеющимся сведениям, 33-летний певец ни разу не связывал себя узами брака. С 2008 по 2012 год Сергей Лазарев встречался с популярной телеведущей Лерой Кудрявцевой . В 2015 году в одном из интервью певец намекнул, что состоит в отношениях с девушкой из «околомузыкальной сферы». Больше ничего о матери ребенка не сообщается. Также есть версия, что Сергей Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери. По крайней мере, так утверждает его коллега по шоу-бизнесу Филипп Киркоров

Я узнал о том, что у него родился сын, когда это случилось. И тоже от суррогатной матери,

— заявил Киркоров в телепередаче «Секрет на миллион».

Фото: Instagram / @lazarevsergey Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!