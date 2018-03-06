Карантин в школе: как закрывают и кому не заплатят

По всей стране из-за гриппа закрываются на карантин школы. Sobesednik.ru выяснил детали.

Дети, как правило, совсем не против, а вот родители часто оказываются в затруднительном положении. И вот почему.

По закону карантин в детском саду означает, что кто-то из работающих взрослых может взять больничный, сесть дома на весь период закрытия садика и получать пособие по временной нетрудоспособности — даже если ребенок совершенно здоров.

Но такая возможность есть только у родителей детей младше 7 лет.

Со школьниками этот номер, к сожалению, не пройдет: карантин в школе ребенка, если 7 ему уже исполнилось, но по возрасту он еще не может остаться дома один, означает, что родителям придется выкручиваться самостоятельно. Больничный и пособие в таком случае не предусмотрены.

По словам Ксении Михайличенко, юриста Центра социально-трудовых прав, «придется договариваться с работодателем о предоставлении части ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы». Или срочно вызывать на подмогу бабушку.

Кстати, зачастую после карантина детей пускают в школу только со справками. Это не вполне законно — вернее, закон такой обязанности не предусматривает. Если ребенок сидел дома в полном здравии, представлять какие-либо дополнительные документы, что он может посещать уроки и не представляет опасности для окружающих, не обязательно, сколько бы карантин ни длился. Если болел, справка нужна. Понадобится она и в том случае, если речь идет о детском садике, где карантин длился больше 5 рабочих дней (выходные и праздники не в счет) и неважно, по какому заболеванию.