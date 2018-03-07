Полезные и вредные кумиры ребенка

Вы обеспокоены тем, что у ребенка появился кумир? Вредно ли это для детской психики и должны ли вмешиваться родители, «Летидору» рассказала уважаемый психолог Лариса Суркова.

В первые годы жизни ребенка безусловными авторитетами для него являются родители. Но со временем в число высокоуважаемых людей попадают и другие личности: вымышленные персонажи, звезды поп-культуры и даже блогеры.

При этом выбор кумиров чаще всего становится неожиданностью для мам и пап. Что такого в этом мальчике, наряженном в красно-синее трико? Чем может привлечь эта девочка, дурно поющая на камеру? И, ради всего святого, что это за звери неопределенной породы, бегающие по экрану, и почему ребенок так усиленно пытается им подражать?

Все было бы намного проще и понятнее, если бы сыновья, как и их отцы, мечтали стать космонавтами, а дочки, как мамы, грезили о жизни принцессы! Однако времена меняются, и детские кумиры меняются вместе с ними — мушкетеры и скромные барышни давно уступили свои позиции другим идолам.

Как с этим справляться и даже полюбить главных героев своего ребенка, рассказывает семейный и детский психолог Лариса Суркова.

Свой герой есть у каждого малыша, и чаще всего это вымышленный персонаж или реальный человек из популярной культуры. Поклонение кумирам — неотъемлемый этап развития личности и важная часть взросления. Именно кумиры помогают детям определиться с жизненными идеалами, разграничить «добро» и «зло», становятся очередной ролевой моделью — словом, это еще один способ постичь мир вокруг.

Вместе с тем герои для детей — это ключ к тому, чтобы найти друзей и быть на одной волне с одноклассниками, ребятами из творческого кружка и даже братьями и сестрами. Для них кумиры становятся темой для обсуждения и поводом принять или не принять «новичка» в компанию. А для родителей это хороший индикатор того, какие настроения царят в микрообществе их дочек и сыновей. И поэтому важно разбираться в персонажах, на которых равняются ваши дети.

Каким бы ни был главный герой малыша, главное — чтобы он был источником добрых и нетоксичных идей.

Изучите кумира и постарайтесь понять, чему он учит ребенка, какие идеалы и ценности он продвигает, против кого борется. Но даже если ответы показались вам неутешительными, не бросайтесь сразу же переубеждать ребенка и говорить ему, что есть кое-кто получше. Из этого все равно ничего не выйдет.

Обсудите с малышом его кумира и постарайтесь выяснить и понять, что в нем такого привлекательного. И если притягивающими оказались отрицательные аспекты, то это повод пересмотреть методы воспитания, а не ругаться из-за «неправильного» примера для подражания.

Одни из главных генераторов кумиров для детей — это кино, сериалы и мультфильмы. Здесь и супергерои, и подростки-бунтари, и юные волшебники, и чаще всего они за добро.

Детям нравится себя отождествлять с обычными мальчиками и девочками, которые делают необычные вещи.

Так, герой мультсериала «Бен 10» на детском телеканале Cartoon Network ничем не примечательный на первый взгляд 10-летний парень, который во время летних каникул умудряется несколько раз спасти мир! У Бена, как и у многих супергероев, есть свои «детские» проблемы и заботы — это «человечная» сторона его эго, благодаря которой детям легко сравнивать себя с ним.

С другой стороны, у таких персонажей есть свои суперспособности, которые они используют на благо мира. И это помогает ребятам поверить в себя и свои силы, мотивирует на то, чтобы становиться лучше.

Другими словами, супергерои сообщают детям то же самое, что когда-то мушкетеры и рыцари сообщали их родителям.

Но у персонажей из кино и мультфильмов появились новые конкуренты, стремительно завоевывающие авторитет, — блогеры. Это такие же дети и подростки, которые миллионам подписчиков рассказывают о своей жизни, делятся впечатлениями от фильмов, учат делать поделки своими руками (модно называя это DIY), рассказывают, как проходить видеоигры.

Мамам и папам хорошо бы поговорить с ребенком об их любимых блогерах, спросить, кто есть кто. А потом провести свою «разведку». Нередко контент этих ребят бывает вдохновляющим и интересным, они проводят конкурсы фотографий или поделок, рассказывают о прочитанных книжках и помогают разобраться в сложных детских вопросах.

Для детей очень важно, чтобы родители принимали их кумиров.

Вам не нужно делать вид, что вы сами от них фанатеете, или вместе с ребенком смотреть каждый влог или каждую серию. Вы даже можете их критиковать, но аргументы при этом должны быть конструктивными: какой именно поступок супергероя вы посчитали неправильным и почему? Как бы вы посоветовали поступить ему?

Так вы поможете ребенку начать развивать критическое мышление и перестать считать своего героя беспрекословно правым.