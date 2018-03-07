5 способов превратить хорошиста в двоечника

Родители так хотят помочь ребёнку добиться успеха, что своими стараниями и благими намерениями выкладывают для него дорогу в известном направлении. И часто это стремление помочь приводит к тому, что у школьника совсем пропадает желание учиться, и из хорошиста он превращается в троечника. А чтобы достичь таких результатов, нужно всего лишь… Требовать от ребёнка всегда большего

Если ребёнок учится хорошо (допустим, несколько пятерок и много четвёрок), никогда не хвалите его, наоборот, всегда оставайтесь недовольным такими результатами. Требуйте большего. Даже если учительница не ставит «5» ни одному ученику, потому что на «отлично» предмет знает только Господь Бог — не беда…

Ваш ребёнок должен пробить самодурство любого педагога. Пусть ценой своих нервов.

Зато у него будет ещё одна пятёрка, а у вас станет чуть спокойнее на душе. Хотя кого мы обманываем? Вы всегда найдёте в успеваемости ребёнка какой-то изъян. А лучше требовать невозможного

Если ваш школьник нежно любит русский и литературу, с утра до ночи читает, пишет сочинения с удовольствием, а вот с биологией у него не заладилось, полностью обесценивайте его старания в первом предмете и напирайте на то, что со вторым большие проблемы.

И пусть этот предмет ему никогда не пригодится, пусть учитель чрезмерно требователен — не отступайте.

Пусть, вместо того чтобы научиться расставлять приоритеты («русский мне нужен и нравится, поэтому я буду заниматься им, а глубокие знания по биологии мне не пригодятся для поступления, поэтому можно проходить её поверхностно»), ребёнок бросит все усилия на ненужный предмет и забросит любимое дело.

Пусть надорвётся, зато ваша родительская совесть будет чиста. Сравнивать

Постоянно. И как можно больше. С одноклассниками, с братьями и сёстрами, с детьми ваших друзей и знакомых. Ребёнок должен привыкать жить только в соответствии с оценочной шкалой. И ориентировать не на собственный прогресс, а всегда ставить себя рядом с воображаемым Петей или воображаемой Машей. Воображаемыми — потому что мы никогда не знаем, настоящий ли их успех и как они к нему пришли…

И пусть Маша получает пятерки только потому, что умеет ловко подсматривать в тетрадь — вам всё равно.

Главное — не суть, главное — оценка в электронном журнале. Ругать за ошибки

Если ребёнок допустил хотя бы малейшую ошибку, не поленитесь, поругайте его. Хорошая трёпка враз обесценит все старания.

Готовился к диктанту по английскому полдня, допустил одну ошибку и получил «4»? Не хвалите за такой результат, скажите, что ошибок быть не должно.

Не забудьте добавить, что в вашей жизни промахов не было. Неважно, что это неправда. Пусть думает, что родители идеальные. Не давать ребёнку почувствовать себя успешным

Ещё один способ навсегда убить в ребёнке мотивацию и живой интерес к учёбе — никогда не давать ему возможности почувствовать себя компетентным в чём-либо.

Он прочитал « Евгения Онегина » и с энтузиазмом рассказывает, как много ему открыли комментарии в конце книги? Фыркните и скажите, что эти комментарии ничто по сравнению с «Беседами о русской культуре» Ю. М. Лотмана.

Вот это настоящие комментарии. А эту книгу он не читал, так что пусть помалкивает.

Поздравляем, вы почти справились. Стоит регулярно проигрывать каждую из ситуаций, которые мы рассмотрели, и уже очень скоро ваш школьник как минимум станет скрытным и угрюмым, а как максимум надолго потеряет интерес к учёбе.