Сексолог о том, как вырастить истинную женщину

Как вырастить из девочки счастливую женщину, и почему родители виноваты в том, что у их дочери не складываются отношения с мужчинами? Эксперты выяснили — все причины из детства.

Впереди 8 Марта. В этот день женщины всего мира будут по-настоящему счастливы, потому что их ждут поздравления, цветы и подарки. Однако подобное чувство они должны испытывать не только в праздники, но и в обычные дни.

Потому что счастье — это один из атрибутов истинной женщины. И на это огромное влияние оказывает воспитание, основа, заложенная родителями еще в детстве.

О том, как воспитывать девочку, можно ли вырастить из нее истинную женщину и какое влияние оказывает каждый из родителей на жизнь своей дочери, сексолог и психотерапевт Андрей Булах рассказал URAL.AIF.RU. «Благодаря отцу девочка начинает доверять мужчинам»

— Истинная женщина — кто это и какой она должна быть?

— С точки зрения современности, женщина должна быть счастлива в отношениях, чтобы у нее была гармония с партнером, детьми и вообще с окружающими. Кроме того, она должна быть эффективна как личность, реализующаяся и в личной жизни, и в любимом деле. Говорить о том, что женщина должна сидеть дома, заниматься хозяйством, равно как говорить о том, что она должна полностью уходить в работу, бизнес — это две крайности. Поэтому истинная женщина — это та, которая находит оптимальное соотношение между личной жизнью и работой.

Также есть еще один важный момент. Истинная женщина — та, которая чувствует себя счастливой вне зависимости от того, есть у нее партнер или нет. К сожалению, часто бывает так, что женщина, чувствуя себя несчастной, думает: «Вот в мою жизнь придет мужчина и сделает меня счастливой». Но это, как правило, заблуждение. Потому что никому из мужчин не хочется общаться с «женщиной с проблемами», подсознательно они ищут ту, у которой все хорошо. Поэтому, прежде всего девушка должна обрести гармонию, счастье, уверенность в себе, в том числе — в профессиональном плане. И это во многом зависит от того, как ее воспитывали. Если девочка получила в детстве правильное воспитание, как правило, у нее не возникает проблем ни в отношениях, ни на работе, ни в жизни в целом.

— В воспитании, прежде всего, важна мама? Или отец тоже имеет значение? Какую роль он играет?

— Есть четкие принципы воспитания девочек, которые известны еще с древности. Безусловно, в первый год жизни больше важна мама. Тут задача папы — помочь своей жене, снять с нее заботы, дать ей возможность восстановиться, давать ей эмоциональную поддержку. Не стоит требовать от нее выполнения домашних обязанностей наравне с заботой о ребенке. Когда мужчина чувствует, что женщина устала, если он не может помочь сам, то, по возможности, должен организовать помощь со стороны — бабушек и дедушек или няни. Идеальный вариант — когда папа с утра забирает ребенка и идет с ним гулять, тем самым он дает возможность маме поспать лишний час, который ей необходим для восстановления сил.

А вот после года огромное значение уже имеет и папа. Ребенок — неважно, мальчик или девочка — очень чётко дифференцирует мужчин и женщин по многим критериям. Для него важно понимание разницы между представителями двух полов. Тут, конечно, примерами для малыша будут мама и папа или, допустим, бабушка и дедушка. В случае с девочкой она будет осознавать, что отличается от папы — то есть всех мужчин — внешностью, прической, запахом и рядом других признаков, будет понимать, что она девочка. Это первый и важнейший этап — осознание собственной половой принадлежности. Для девочки первым мужчиной всегда будет отец. Если он заботится о девочке, относится к ней, как к принцессе, тем самым он дает ей ощущение доверия к мужчинам, безопасности и понимание того, что отношения с противоположным полом ей не навредят.

Девочку нужно воспитывать как нежный цветок, о ней нужно всячески заботиться. Поэтому у женщины, которая в раннем возрасте получила много материнской и отцовской любви, не возникает дефицита этого чувства. Если этого не было или было недостаточно, она потом будет пытаться дополучить эту любовь за счет каких-то других аспектов, допустим, стараясь угодить мужчине, чтобы он ее любил. И именно недостаток родительской любви может привести к заниженной самооценке уже взрослой женщины. Она может считать, что ее не за что любить, могут появиться сомнения в собственной привлекательности.

Некоторые родители спрашивают, не избалуют ли они девочку своей опекой. На самом деле, нет, девочку нельзя этим избаловать, по своему развитию она все равно автоматически будет проявлять заботу, важно, чтобы был объект заботы. Чем больше она любви получила в детстве, тем проще ей будет потом отдавать любовь. Поэтому в вопросе воспитания, конечно, важно, чтобы воспитанием занимались оба родителя.

Также ко мне, как к сексологу, часто обращаются женщины с проблемами в сексуальных отношениях, и нередко выясняется, что это недоласканные девочки, которых недогладили, недоцеловали, недообнимали родители. Женщина, которая с детства получила достаточное количество нежности от близких, потом адекватно реагирует на прикосновения других людей, ей приятны ласки партнера, она более расслабленна и легко получает огромное удовольствие от близости.

— А если, например, семья неполная, не было отца?

— Если отца нет, то в любом случае есть какой-то другой мужчина — дедушка, дядя, брат или же друзья мужского пола, которые окружают маму. Идеальный вариант — когда девочка с детства получает мужское внимание в достаточном количестве. Конечно, во многом это зависит еще и от матери, которая часто сама боится получать внимание со стороны мужчин.

Если женщина воспитывает девочку одна, конечно, ей сложно совмещать роли и папы, и мамы, поэтому лучше пусть она будет только в роли матери, не нужно пытаться входить в роль отца. А если не хватает мужского внимания, лучше отдать ребенка в какую-нибудь секцию или кружок, где есть преподаватель мужчина. Важно, чтобы он вызывал у вас доверие, был счастлив в семье и у него были свои дети, желательно девочка.

Еще очень важно, чтобы мама, которая одна воспитывает девочку, формировала в ней уважение к мужчине. Практика показывает, что проблема многих матерей — это обиды на мужчин, а иногда на весь мужской род, в том числе из-за того, что не сложились отношения как минимум с отцом ребенка. Естественно, дочка перенимает обиды, агрессию по отношению к мужчинам, что может помешать ей строить отношения в будущем. К счастью, многие женщины осознают эту ответственность перед дочерьми и стараются менять свое отношение к мужчинам (есть множество способов это сделать), чтобы не передавать своей дочке негативное отношение к мужчинам. «Воспитывая девочку, мама должна вспомнить о своей женственности»

— Если у мамы есть ярко выраженные мужские черты характера, может ли ее дочка вырасти истинной женщиной? Или она неизменно пойдет по тому же пути?

— Все зависит от поведения мамы. Если у мамы произошла полоролевая деформация, она лидер, командир, то, конечно, и девочка приобретет определенные черты поведения мамы. Но если мама осознает свою особенность и хочет вырастить из девочки истинную женщину, ей надо в детстве дочку направлять не туда, где формируется боевой характер, например, в спорт, а в кружки, где развиваются девические черты, — рисование, вышивание, лепка, народное творчество. Необходимо покупать своей дочке красивые платьица, красивых кукол, одевать ее как принцессу, подчеркивать нежность и воспитывать в заботе и любви, а не готовить к суровым «трудностям жизни».

Конечно, важно еще и то, что мама сама должна вспомнить о своей женственности, ведь дети, в первую очередь, воспитываются примером, а не словами. Поэтому если женщина, у которой есть подобная трансформация, будет девочку правильно воспитывать, то ее дочь вырастет совершенно иной, будет намного мягче, и, как правило, счастливее в отношениях.

— Обязательно ли девочка должна иметь чисто женские увлечения? Если она, например, будет заниматься мотоспортом, сможет ли она вырасти истинной женщиной?

— Ограничений по тому, чем она будет заниматься, нет. Кому-то хочется на мотоцикле ездить, а кому-то лепить и рисовать. Но в раннем возрасте маленькой девочке все-таки лучше иметь более девичьи занятия. Потому что это у нее формирует модель, представление, как себя вести. В более старшем возрасте она может заниматься чем угодно. Хотя мои наблюдения говорят о том, что если девушка выбирает мужские увлечения — тот же мотоспорт или все, что связано с военной подготовкой, это чаще всего говорит о том, что у нее был или слабый папа и сильная мама, или же, например, в семье хотели мальчика, а родилась девочка. Папа очень хотел сына, но на свет появилась дочка, и он с детства начинает водить ее в разные секции, они вместе чем-то занимаются, из нее, по сути, выращивают мужчину. Или же это может говорить о том, что папа, наоборот был очень сильным, например, военным. Поэтому девушка поступает в военизированное училище, по сути, становится, мужиком в юбке — такой ее формирует, в том числе среда учебного заведения. Естественно, у нее могут возникать сложности в формировании отношений. Потому что она ищет еще более сильного мужчину, а он может проявлять агрессию, у них возникает конфликт — она жесткая, а он еще жестче, а слабых мужчин она часто подавляет.

Вне зависимости от того, чем девочка занимается — спортом, боевыми искусствами или летает на самолете, ей нужно встретить того, кто примет ее и увидит в ней женскую сущность. У сильных женщин ведь часто есть проблема в принятии. Сильные мужчины с ней борются, а слабые ее избегают, потому что боятся. И многие не понимают, что внутри-то она нежная девочка. Тот мужчина, который смог рассмотреть в ней женскую часть, с ним она становится заботливой, внимательной. И, как правило, для длительных отношений они выбирают мужчин, которые старше них на 10 и более лет, потому что их можно уважать за знания, опыт, мудрость им проще подчиняться и такие мужчины лучше понимают и принимают их особенности.

— Но она ведь может вступать в отношения с более старшим мужчиной и в том случае, если у нее не было отца?

— Компенсация, безусловно, тоже может быть. Девочка, выросшая без папы, который бы мог дать ей любовь и заботу, может вступать в отношения, особенно первые, с мужчиной, который заменит отца. На каком-то этапе возникают конфликты, потому что отношения «родитель-ребенок» не подразумевают под собой интимные отношения и такие отношения могут разрушиться. Но, как правило, если мужчина сам достаточно гармоничный и мудрый, он дает ей заботу, внимание, и девушка в этих отношениях действительно дозревает, но если при этом у них складываются гармоничные сексуальные отношения, тогда пара может прожить вместе всю жизнь. «В девочке нужно с детства формировать ощущение привлекательности»

— А как воспитать в девочке уверенность в себе?

— Девочке с детства важно получать подтверждение собственной значимости, привлекательности, что она красивая, умная, талантливая, тогда она станет успешной. А говорить ей, что она неумеха, бестолковая или лентяйка, не стоит. Мотивация через негатив крайне нежелательна для женщины. Большинство девушек, глядя в зеркало, к сожалению, видят свои недостатки. Далеко не каждая скажет, мол, здесь, конечно, можно немного подправить, но в целом все хорошо. Если родители с детства в девочке формируют ощущение привлекательности, риск развития комплексов в будущем сокращается многократно.

По отношению к девочке нужно проявлять заботу, восхищение. Причем важно, чтобы ей мужчины об этом говорили. Ведь девочку женщиной в психологическом плане делает мужчина. Ставить цель для девочки — получить хорошее образование или оценку — не так важно, она всего этого добьется и так, потому что старательна по природе. Но если ей дать эту уверенность в себе, она будет учиться еще лучше.

Когда на прием приходят семьи, в которых девочка плохо учится, как правило, выясняется, что она просто закомплексованная и неуверенная в себе, она боится отвечать на уроках. Но когда с ней начинаешь работать, успеваемость в школе значительно повышается. Если постоянными упреками родители запугали девочку, она может делать ошибки просто со страху. У нее в подсознании заложено мнение о том, что она недостаточно хороша, и она получает это подтверждение со стороны окружающих.

— Как тогда правильно хвалить девочку?

— Есть принципиальная разница между тем, как хвалить девочек и мальчиков. Девочку хвалят за то, что она есть, это, так называемая любовь-забота. Ей нужно говорить: ты прекрасна, красива. Ее не хвалят за поступки и действия. Если мама говорит, мол, ты молодец, за то, что та прибралась, девочка будет считать, что для того, чтобы ее любили, она обязана совершать какие-то действия, и этой моделью поведения она будет пользоваться во взрослой жизни. И такая девочка в будущем может удивляться: почему ее мужчина любит, хотя она еще ничего для него не сделала. Кстати слово «молодец» все же мужское, для девочек, пожалуй, больше подходит «умница». А мальчика нужно хвалить за действия, что он помог, сделал что-то полезное и нужное. Тогда он начнет понимать, что его любят за то, что он действует. В этом случае он будет стараться что-то делать в отношении семьи, мамы, жены, детей. У нас, к сожалению, сейчас идет перекос. У девочек формируют модель — «ты должна», «действуй».

— Нет ли риска, что девочка вырастет эгоисткой?

— Чтобы она не выросла эгоисткой, ее надо научить заботиться о других. Если в семье есть другие дети, то девочка сама начинает о них заботиться, главное, ее в этом поддержать. Если нет второго ребенка, нужно, чтобы девочка научилась заботиться о ком-то — это могут быть животные, куклы, другие дети в коллективе. Для девочки важно, чтобы был кто-то. Эгоисткой она может вырасти, только если ни о ком не заботится и чаще это единственные дети в семье, которых все баловали, и не научили нести ответственность за других.

— Может ли девушка превратиться в истинную женщину в более старшем возрасте?

— Конечно, это возможно. Все зависит, от того, что конкретно не устраивает девушку. Если есть сложности с проявлением женственности, то существует огромное количество специальных методик, недаром огромной популярностью пользуются различные тренинги и семинары на эту тему. Если есть проблемы с самооценкой (завышенная или заниженная), то в зависимости от ситуации можно использовать различные терапевтические методы. Но с учетом особенностей женской психологии, наиболее быстрые эффективные изменения происходят, когда девушка попадает в коллектив, где есть гармоничные и счастливые женщины, которые своим примером показывают, что такое истинная женщина, и девушка меняется, подражая им. Но чем старше становится женщина, тем сложнее себя изменить. Поэтому очень важно, чтобы с самого раннего возраста девочка видела пример такого поведения, лучше всего у мамы, так как самые важные вещи закладываются в первые пять лет жизни.