Зрелые мамы лучше воспитывают своих детей

Ученые из Германии провели исследование на базе Орхусского университета. Их интересовало психологическое состояние поздних детей в возрасте до 15 лет, информирует издание kurier.at. Выяснилось, что эти дети и подростки по сравнению со сверстниками, у которые более молодые мамы, отличаются психологической устойчивостью — у них реже возникают эмоциональные расстройства.

Эксперты связывают это с тем, что женщины, ставшие мамами в более зрелом возрасте, чаще всего сдержанны в общении с детьми. Они умеет контролировать свои эмоции, редко строго наказывают ребёнка и подходят к вопросу воспитания более ответственно.

С аргументом в пользу поздних родов выступили и специалисты-демографы. Приводят аргумент о возможности состояться профессионально и создать материальную базу для воспитания детей.