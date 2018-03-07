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Зрелые мамы лучше воспитывают своих детей
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Зрелые мамы лучше воспитывают своих детей 

Детстрана.ру 7 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
Ученые из Германии провели исследование на базе Орхусского университета. Их интересовало психологическое состояние поздних детей в возрасте до 15 лет, информирует издание kurier.at. Выяснилось, что эти дети и подростки по сравнению со сверстниками, у которые более молодые мамы, отличаются психологической устойчивостью — у них реже возникают эмоциональные расстройства.
Эксперты связывают это с тем, что женщины, ставшие мамами в более зрелом возрасте, чаще всего сдержанны в общении с детьми. Они умеет контролировать свои эмоции, редко строго наказывают ребёнка и подходят к вопросу воспитания более ответственно.
С аргументом в пользу поздних родов выступили и специалисты-демографы. Приводят аргумент о возможности состояться профессионально и создать материальную базу для воспитания детей.
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