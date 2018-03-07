Ещё
Женщина узнала о беременности за 15 минут до родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина узнала о беременности за 15 минут до родов 

Lenta.ru 7 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Австралийка Джейд Лоуренс (Jayde Lawrence) родила ребенка спустя 15 минут после того, как узнала о беременности. Как сообщает издание Daily Mail, женщина думала, что у нее аппендицит.
27-летняя Лоуренс вместе с сожителем Куртом Стюартом (Kurt Stuart) приехали в местную больницу 5 марта. Женщина жаловалась на сильные боли в животе. «Я плакала и говорила Курту, что со мной что-то не так, и он решил, что мой живот распух из-за аппендицита», — рассказала она.
Однако врачи заявили Лоуренс, что она беременна, а боли объясняются схватками. Через 15 минут она родила здорового мальчика и назвала его Джаксом.
Это второй ребенок пары, у них уже растет двухлетняя дочь. Они признались, что до сих пор не могут отойти от шока, но очень рады рождению малыша.
По словам Лоуренс, симптомов беременности у нее не было, а два теста, которые она сделала за последние несколько месяцев, были отрицательными. К тому же, она страдает от синдрома поликистозных яичников, при котором многие женщины испытывают трудности с зачатием и вынашиванием ребенка.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение