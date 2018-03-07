8 маленьких секретов о здоровье новорожденных

Все знают, что маленькие дети очень любознательны. Их даже называют почемучками. Конечно, ведь они такие маленькие, а мир так огромен и таинственен. Кстати, маленькие дети сами по себе очень уникальны и загадочны. Даже новорожденный ребенок таит в себе много секретов. И сегодня неонатолог портала MedAboutMe спешит поделиться ими с вами. Спорим, вы откроете для себя много нового? 1. А вы видели у крохи «Следы клюва аиста»

Не верите? А они есть у очень многих новорожденных. Это красные плоские пятна на коже, располагающиеся на затылке, примерно по линии роста волос. И этот термин описан даже в медицинских учебниках. Конечно, у них есть и официальное название (сложное и скучное) — телеангиоэктазии. Бывают они не только на затылке, но еще на веках, в области лба и переносицы.

Появление данных пятен связано с тем, что область затылка, лба и переносицы нередко плотно соприкасается с костями таза матери. В местах длительного соприкосновения происходит локальное расширение капилляров в коже малыша. Вот почему такие пятна имеют красный цвет и неправильную форму.

Нужно ли их лечить? В большинстве случаев пятна постепенно бледнеют и исчезают. На затылке не исчезнувшие пятна закрываются волосами. Если останется красное пятно на лице и будет причинять косметический дискомфорт, то нужно будет проконсультироваться с детским хирургом и решить вопрос о лечении. 2. В ротовой полости можно обнаружить жемчужины

Это еще интереснее, чем «следы клюва аиста». Где же искать жемчужины? Их можно увидеть по обеим сторонам от средней линии неба. По внешнему виду данные образования действительно напоминают драгоценные «горошинки». У них даже есть официальное название — жемчужины Эпштейна. На самом деле это всего лишь скопления эпителиальных клеток. Их не нужно лечить или убирать: они проходят самостоятельно. Кстати, бывают жемчужины Эпштейна не у всех детей.

Примерно такое же происхождение имеют беленькие узелки Бона, вот только располагаются они на деснах. По своей структуре — это кисты. Некоторые родители ошибочно принимают узелки Бона за зубки. Эти образования тоже не требуют лечения, впоследствии они самостоятельно рассасываются. 3. Младенец умеет делать несколько дел сразу

А именно, новорожденный ребенок может сосать и дышать. А взрослому это не под силу. Если мы будем пить воду и одновременно дышать, то обязательно поперхнемся. Почему этого не происходит у младенцев? У новорожденных детей и грудничков во время сосания мягкое небо приближается к корню языка. Таким образом разобщается полость рта с дыхательными путями, и ребенок может спокойно дышать носом, не поперхиваясь молоком. После того, как ребенок насосет достаточное количество молока, он делает глоток. После этого он вновь продолжает дышать и сосать.

Внимание!

Если новорожденный регулярно поперхивается при сосании, то это может свидетельствовать о нарушении иннервации мягкого неба, что требует обследования со стороны невролога. Так, например, это может быть последствием родовых травм. 4. Новорожденный к году ставит рекорд по прибавке роста и веса

Перед кем же он ставит рекорд? Перед самим собой! За всю свою дальнейшую жизнь он больше так интенсивно не прибавит в весе и в росте, как за свой первый год. К первому Дню рождения кроха утроит свой вес и вырастет примерно на 20-25 см. Даже подростки в период ростового скачка не могут похвастаться такими прибавками в длине тела за годовалый промежуток.

А что, если малыш не утроил вес к году и вырос не так сильно? Значит, он не здоров? Совсем не обязательно. Во-первых, данные весовые и ростовые прибавки усредненные. А во-вторых, стоит учитывать индивидуальные особенности ребенка и генетическую предрасположенность. За показателями физического развития каждого малыша обязательно должен следить участковый педиатр. Он-то и скажет тревожной маме, есть ли повод для беспокойства. 5. У новорожденного ребенка могут признаки полового созревания

Что? Нет-нет, мы не обманываем. В середине первой недели жизни у новорожденных крох может отмечаться нагрубание молочных желез. Из соска может даже выделяться жидкость, похожая на молозиво. А у некоторых девочек даже появляются кровянистые выделения из влагалища (1-2 мл). Данные гормональные изменения происходят под воздействием гормонов матери — эстрогенов, которые переходя к плоду в последние месяцы беременности. Данные изменения у новорожденных врачи называют «половым созреванием в миниатюре».

Что делать с такими сюрпризами? Ничего. Только наблюдать и бережно ухаживать. На соски нельзя давить, и смазывать их тоже ничем не нужно. При выделениях из влагалища достаточно будет обычного подмывания. 6. У новорожденного больше костей, чем у взрослого

У взрослого человека в скелете насчитывается чуть больше 200 костей (а именно, 206). У новорожденного ребенка костей значительно больше (более 300). Откуда такая разница? Дело в том, что скелет новорожденного имеет свои особенности. Часть костей замещена хрящевой тканью. По мере роста ребенка эта хрящевая ткань заменяется костной, и отдельные костные элементы срастаются между собой. Именно поэтому количество костей с возрастом уменьшается.

Это интересно!

Можно оценить уровень биологического развития человека, оценив его рентгенологические снимки. Обычно для этого делают снимок костей кисти. «Костный возраст» определяется именно по наличию тех или иных точек окостенения, которое возникает в строго определенной последовательности. 7. У новорожденных детей высокий гемоглобин

Многие взрослые, даже не имея отношения к медицине, знают, что нормальный уровень гемоглобина у взрослого человека колеблется в пределах от 120 до 160 г/л. А вот то, что такой гемоглобин для новорожденного ребенка низок, знают единицы. При уровне гемоглобина 150 г/л у новорожденного крохи детский врач поставит диагноз «анемия» и начнет обследовать младенца. А вот уровень гемоглобина 200-210 г/л для такого малыша нисколько не высокий, а очень даже нормальный. По мере взросления малыша уровень его гемоглобина приблизится к таковому у взрослого человека.

Важно!

Родителям не стоит самостоятельно интерпретировать детские анализы крови и ставить диагнозы. Нормальные значения многих показателей зависят от возраста ребенка (в часах) и изменяются от воздействия самых разных факторов​. 8. Новорожденный малыш может ходить и ползать

Конечно, он не может встать и пойти или поползти туда, куда ему хочется. Но он может делать это рефлекторно. Новорожденный, лежащий на животе, отталкивается ножками от опоры и может немного проползти вниз. А если кроху взять за подмышки и прикоснуться его стопами к поверхности стола и пола, то он будет делать шаговые движения. Подобные рефлексы наблюдаются только в первые месяцы жизни. К 3-4 месяцам они угасают.

Есть еще один очень интересный рефлекс у младенцев, о котором почти ничего не слышали молодые мамы: ладонно-ротовой. Если малышу нажать надавить на ладошку в области возвышения около большого пальца, то малыш откроет рот и повернет голову в сторону той руки.

Запомните!

Нельзя оставлять малыша на пеленальном столике, кровати или диване, даже если кажется, что он лежит далеко от края и не способен перевернуться, и вследствие этого упасть. Зато он может запросто оттолкнуться от поверхности своими ножками и неожиданно уползти за безопасную границу.