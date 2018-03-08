5 ситуаций, в которых мама всегда права

Все мамы мечтают о безоблачных отношениях с собственными детьми. Чтобы достичь этого, они читают книги о том, как строить отношения с сыновьями и дочерьми, улаживать конфликты, и уж точно знают, сколь неприемлемо повышать на них голос и проявлять излишнюю категоричность.

Но, как известно, из всех правил есть исключения. Иногда умеренная жёсткость, не выходящая за пределы разумного, оказывается весьма кстати.

Конечно же, под ней ни в коем случае не подразумевается физическое наказание. Речь идёт об отстаивании своей позиции мамой с единственной целью — не поддаться на провокацию со стороны собственного ребёнка, направить его поведение и ход мыслей в нужное русло и донести, что некоторые поступки, совершаемые им, находятся за гранью дозволенного.

В таких случаях мама всегда права, и лучшее, что вы можете сделать — оставаться непреклонной и чётко следовать выбранной линии поведения до тех пор, пока не добьётесь от ребёнка нужного результата. Так в каких же ситуациях мамина позиция заслуживает того, чтобы быть жёсткой?

Во-первых, в вопросах, касающихся безопасности и сохранения здоровья вашего ребёнка. Знаете, что сладкое — неоспоримый вред для детского организма, и сердце обливается кровью, когда видите, как любимое чадо поглощает шоколадки одну за другой? Увещевания и доводы, кажущиеся убедительными, не действуют?

Смело забирайте сладости и не позволяйте детским истерикам сбить вас с толку. Незамедлительной реакции и пресечения с вашей стороны также требуют игры на проезжей части, лазание по подоконникам, нежелание принимать лекарства, вовремя ложиться спать и чистить зубы, многочасовое сидение за планшетом и перед телевизором.

Несомненно, ваше преданное служение единственной цели — вырастить здорового ребёнка — не найдёт его понимания и вряд ли вызовет восторг, тем не менее стоит заручиться поддержкой домочадцев и твердо следовать намеченному плану.

Во-вторых, в ситуациях, когда дети проявляют неуважение к старшим. На детских площадках сегодня часто можно наблюдать, как малыши в возрасте от полутора лет и старше совершают непозволительные вещи в отношении своих родителей: бьют их, замахиваются, а иногда и плюются.

Мамы снисходительно относятся к таким поступкам, списывая поведение ребёнка на возраст, в надежде, что со временем всё пройдёт само собой. К сожалению, так случается не всегда. До четырёх лет необходимо искоренить такие эпизоды из ваших взаимоотношений, в противном случае у вас все шансы столкнуться с последствиями вседозволенности в более позднем возрасте.

Проявить свой педагогический талант и карательный потенциал, несомненно, следует и тогда, когда дети причиняют боль животным и прочим представителям природного мира или как-то иначе обижают их.

При этом не имеет значения, собака это, муравей или гусеница. Ребёнок должен чётко понимать, что не имеет ни малейшего права отбирать жизнь у живого существа, наносить ему увечья, причинять боль, дразнить его или подвергать опасности.

Правила бережного отношения к природе и её обитателям должны быть чётко усвоены даже самыми маленькими, ведь, в отличие от товарищей по песочнице, они зачастую абсолютно беззащитны. Будьте последовательны и, пообещав наказание, обязательно выполните его.

Слёзы малыша, являющиеся свидетельством его протеста против запретов, призванных вразумить его, не должны удержать вас от исполнения роли строгого родителя.

В-четвёртых, среди ситуаций, в которых мама всегда права, и те, когда ребёнок беспричинно и намеренно ломает свои или чужие вещи, игрушки, мебель или технику.

Например, некоторые дети делают это, чтобы продемонстрировать своё недовольство решением или поступком родителей, иными словами — назло. Иногда можно увидеть группу ребят, целенаправленно ломающих хорошую игрушку, случайно забытую кем-то на детской площадке, просто потому, что в их понимании она ничья.

Несознательные маленькие дети — ещё полбеды, равнодушно наблюдающие за этим родители — вот корень проблемы. Всегда жёстко и своевременно пресекайте подобные поступки. Поверьте, чем младше ребёнок и чем меньшему влиянию со стороны он подвержен, тем легче объяснить ему, что у всякой вещи есть ценность и никто не должен портить её просто так. Это один из тех случаев, когда на жёсткость и убедительность не стоит скупиться.

В-пятых, вы можете с полным правом быть совершенно непреклонны, когда малыш требует немедленного выполнения своего очередного каприза, который даже с натяжкой не имеет ничего общего с его реальными потребностями. При этом своё недовольство родительским неповиновением он выражает эпатажными выходками, количество которых в течение дня медленно, но верно стремится к бесконечности.

Типичный пример такого поведения — когда ребёнок ежедневно требует новую игрушку. Вы удивитесь, но встречаются родители, находящиеся в здравом уме и памяти и сознательно идущие на подобный шантаж. Быть может, они и рады бы прекратить это безобразие, но излишние мягкость и жалость вынуждают их сдавать позиции.

Это плохой пример для подражания. Имейте силы набраться терпения и стойкости, чтобы пресечь подобные выходки и не позволить манипулировать собой. Ведь здесь вы без сомнения правы!

Кто-то разведёт руками и станет уверять, что не видит способов одержать победу в психологическом поединке с собственным ребенком, а повлиять на него можно, только прибегнув к запрещённым методам, таким как рукоприкладство, которых здравомыслящие родители, конечно же, стараются избегать. По этой причине дело не двигается с мёртвой точки, родительский авторитет всё больше утрачивается год за годом, и вот ситуаций, в которых мама всегда права, для вашего ребёнка уже попросту не существует.

Печально, не правда ли? А между тем есть много путей для выстраивания правильных отношений между родителями и детьми. В крайнем случае всегда можно обратиться к специалистам, которые с большой долей вероятности помогут разобраться в ситуации. Потому что мама должна быть права, хотя бы иногда!