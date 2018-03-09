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Стас Михайлов похвастался успехами дочери
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Стас Михайлов похвастался успехами дочери 

Russianshowbiz.info 9 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
8-летняя дочь музыканта Стаса Михайлова обладает выдающимися художественными способностями.
Артист показал поклонникам очередной шедевр, написанный девочкой. На рисунке можно увидеть крупный цветок, выполненный бело-фиолетовой гамме. Стас восхитился тем, как дети видят этот мир и пожелал, чтобы такое чистое восприятие действительности его дочка сохранила как можно дольше.
Подписчики Михайлова согласились с гордым отцом в том, что у Иваны действительно есть талант, и добавили: «Да, детки, которые растут в любви, пишут и рисуют яркими цветами. Дай Бог, чтобы все мы всегда были любимы».
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