Стас Михайлов похвастался успехами дочери

8-летняя дочь музыканта Стаса Михайлова обладает выдающимися художественными способностями.

Артист показал поклонникам очередной шедевр, написанный девочкой. На рисунке можно увидеть крупный цветок, выполненный бело-фиолетовой гамме. Стас восхитился тем, как дети видят этот мир и пожелал, чтобы такое чистое восприятие действительности его дочка сохранила как можно дольше.

Подписчики Михайлова согласились с гордым отцом в том, что у Иваны действительно есть талант, и добавили: «Да, детки, которые растут в любви, пишут и рисуют яркими цветами. Дай Бог, чтобы все мы всегда были любимы».