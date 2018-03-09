300 тысяч рублей за первенца начнут выплачивать жительницам Башкортостана, которые родили ребенка в другом регионе

Соответствующие коррективы в программу внес Глава республики Рустэм Хамитов . Об одной такой истории мы уже рассказывали чуть больше месяца назад. 14 семьям Абзелиловского района отказали в единовременных выплатах, так как мамы для полноценных и квалифицированных родов выезжали в родильный дом города Магнитогорска соседней Челябинской области.

К слову, федеральные органы власти в этом году выделят Башкортостану 540 млн рублей на поддержку многодетных семей и семей, у которых родятся первые дети. Кроме того, обсуждается вопрос внедрения регионального и муниципального материнского капитала.