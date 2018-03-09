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300 тысяч рублей за первенца начнут выплачивать жительницам Башкортостана, которые родили ребенка в другом регионе
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300 тысяч рублей за первенца начнут выплачивать жительницам Башкортостана, которые родили ребенка в другом регионе 

Башкирское спутниковое телевидение 9 марта 2018
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Соответствующие коррективы в программу внес Глава республики Рустэм Хамитов. Об одной такой истории мы уже рассказывали чуть больше месяца назад. 14 семьям Абзелиловского района отказали в единовременных выплатах, так как мамы для полноценных и квалифицированных родов выезжали в родильный дом города Магнитогорска соседней Челябинской области.
К слову, федеральные органы власти в этом году выделят Башкортостану 540 млн рублей на поддержку многодетных семей и семей, у которых родятся первые дети. Кроме того, обсуждается вопрос внедрения регионального и муниципального материнского капитала.
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