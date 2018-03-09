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«Дождалась Никуся папу»: Игорь Николаев показал, как его встречают дома
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«Дождалась Никуся папу»: Игорь Николаев показал, как его встречают дома 

Eva.ru 9 марта 2018
Фото: Eva.ru
Игорь Николаев на один день заехал домой, где его с нетерпением ждала его маленькая дочь Вероника. Трогательную встречу артист заснял на видео, которым поделился с поклонниками, умилив их нежным приемом со стороны ребенка.
Советский и российский композитор Игорь Николаев, как и многие зрелые отцы, души не чает в своем ребенке и с удовольствием делится с поклонниками счастливыми моментами их времяпрепровождения. Так, музыкант радовал почитателей роликом с зимними забавами и с упоением рассказывал, с каким наслаждением он проводит часы со своей подрастающей принцессой.
И неудивительно, что любая, пусть и непродолжительная разлука с семьей, становится поводом для грусти. А потому возвращение домой воспринимается в качестве праздника как для Игоря Николаева, так и для его двухлетней Вероники. «Наконец-то заехал на денечек домой! Никусе завтра уже 2 и 5 месяцев!» — отметил артист, показывая почитателям видеоролик, на котором запечатлена его долгожданная встреча с дочерью. Так малышка ждет своего отца наверху лестницы и поторапливает, желая поскорее его увидеть. И, разумеется, сразу зовет к себе поиграть в игрушки.
Почитатели были тронуты до глубины души тем, как сильно ждала возвращения отца юная Вероника. И честно признали, что видят счастье именно в том, что кто-то тебя ждет дома, и радуется твоему приходу. «Малышка зовет играть вас, а наши сердца умиляются этому позитивному видео! Дети это наше все!» «Дождалась Никуся папу поиграться. Сколько радости у ребёнка!» «Как мило: папочка давай играться! Она сама милота» «Хорошо когда ждут дома! Наверное, Игорь „летите“ домой как на крыльях! Такая маленькая, а уже встречает папу! Сколько же они (дети) радости приносят родителям!» «Как же хорошо приехать домой к своим любимым! Доченька, наверное, очень соскучилась по папе!»
Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Мар 7, 2018 в 7:18 PST Стоит отметить, что это первый совместный ребенок Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. И удивительно, что когда-то давно певица даже и подумать не могла, что когда-нибудь они станут супругами. А сейчас пара отпраздновала уже 12 лет со дня их встречи.
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