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Смешное видео про реакцию детей на электрические зубные щетки
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Смешное видео про реакцию детей на электрические зубные щетки 

Letidor.ru 9 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Кроха растет и меняется каждый день. Он познает мир, полный неизвестностей, загадок и приключений. Все новое вызывает у него большой интерес, иногда сопровождающийся страхом, а иногда смехом.
Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите, как малыши знакомятся с совершенно новым для них гаджетом — электрической зубной щеткой.
Ни для кого не секрет, что современные дети почти с самого рождения умеют пользоваться планшетами и телефонами, и для них это дело привычное.
Но как они воспримут простую зубную щетку, пусть и немного вибрирующую?
Малыши с большой осторожностью отнеслись к новинке. Кто-то не решается взять неизвестный предмет в руки и совсем не понимает, для чего его использовать, другие крохи быстро поняли, что к чему, и потянули щетки в свои маленькие ротики.
Некоторые из малышей так увлеклись процессом, что захотели продлить приятные моменты чистки зубов как можно дольше, воспринимая гаджет, как предмет для развлечения.
Родители малышей ожидали, что реакция детей на новый для них предмет будет очень интересной, поэтому поспешили включить свои смартфоны и заснять все происходящие на видео.
Смотрите, какие веселые ролики у них получились!
Фото: Shutterstock.com
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