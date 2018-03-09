Весело, просто и увлекательно: 7 способов развить в ребенке творческое начало

С творчеством связано множество стереотипов. Например, что это удел исключительно поэтов, музыкантов, художников и других «небожителей». Или что развить творческие способности нельзя: они либо есть, либо их нет. На самом деле человек рождается с неотъемлемой потребностью создавать новое, и это относится не только к людям искусства.

«Креативную жилку» можно (и нужно) развивать всю жизнь, но лучше начинать с детского возраста, когда закладываются основы личности. Рассказываем о нескольких простых приемах, которые помогут воспитать креативность в ребенке.

Готовьте вместе с ребенком

Кулинария — это простор для творчества. Некоторые родители боятся привлекать детей к готовке, опасаясь возможных травм или беспорядка на кухне. Но аргументов «за» намного больше!

Во-первых, вы освободите дополнительное время для общения с ребенком вместо того, чтобы отправлять его в комнату смотреть мультики. Во-вторых, ребенок привыкнет трудиться и видеть результат своей работы, ведь приготовленный собственноручно омлет — это настоящий повод для гордости. А подключив фантазию, можно необычно украсить блюда или оригинально сервировать стол.

На кулинарные свершения вдохновит шоу «Чемпионат юных пекарей» (12+), выходящее по субботам в 11:00 (по московскому времени) на телеканале Food Network, который доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов.

В передаче дети-повара соревнуются между собой, готовя блюда, которые под силу даже далеко не каждому взрослому.

Ходите на «умные» прогулки

Во время прогулок обращайте внимание ребенка на окружающий мир — на форму листвы и облаков, отражение деревьев в лужах, на пробегающих мимо собак или пролетающих птиц.

Рассказывайте ребенку о том, что знаете сами: о круговороте воды в природе, о том, почему желтеет трава, зачем пчелы опыляют цветы, и так далее. Так вы научите ребенка замечать детали и выстраивать причинно-следственные связи.

Еще лучше, если вы захватите с прогулки «материалы»: листья, шишки, камешки, мох — и дома предложите ребенку составить из них поделку.

Желтые листья можно превратить в подол принцессы, шишки — в чешую рыб, а из камешков легко построить средневековую крепость.

Пусть ребенок придумает историю о своей поделке и расскажет ее вам — его воображение наверняка подскажет интересный сюжет.

Устройте домашнюю галерею из рисунков и поделок ребенка

Когда человек видит результаты своей работы, он вдохновляется на новые открытия. Еще приятнее, если окружающие ценят эти результаты и признают их значение. Поэтому не просто хвалите ребенка за его творческие успехи, но и покажите, как много они для вас значат.

Один из самых простых способов сделать это — устроить домашнюю галерею из детских рисунков и поделок. Ее можно разместить на стене, на полках или даже на холодильнике, постепенно обновляя «экспозицию».

Дарите «долгоиграющие» игрушки

Игрушки, которыми можно заниматься долго, каждый раз придумывая что-нибудь новое, вызывают больший интерес у детей. Например, конструкторы — их можно собирать и разбирать, изменять конфигурации.

Это могут быть куклы с наборами одежды, мебели и посуды, машинки, перевозящие разнообразные грузы, и так далее.

Вы наверняка замечали, что многие красивые и часто дорогие игрушки занимают ребенка ненадолго, потому что их функционал ограничен. В отличие от них, «долгоиграющие» предметы утоляют познавательную активность ребенка, которому интересно разобраться в устройстве вещей и испытать их в разных ситуациях.

В принципе, при желании почти любую игрушку можно сделать познавательной и развивающей творческие способности. Например, сшить кукле несколько разных нарядов, а фигурку животного разрисовать смываемыми красками: превратить льва в тигра, а лошадь — в зебру.

Предложите ребенку завести дневник

Дневник — очень полезная вещь, о которой сейчас вспоминают незаслуженно редко. С его помощью ребенок учится размышлять и анализировать происходящее.

Сегодня специалисты много говорят об эмоциональном интеллекте, основы которого закладываются в детстве. Высокий эмоциональный интеллект невозможен без понимания собственных чувств, а дневник — это как раз тот «друг», с которым ребенок может поделиться своими впечатлениями.

Кроме того, дневник развивает языковые способности, учит формулировать мысли.

К тому же в нем можно не только писать, но и рисовать, вклеивать в него фотографии, билеты с посещенных кинопоказов или театральных постановок. А возле билета ребенок может написать свой отзыв.

Еще один вариант для развития языковых навыков — стихотворный блокнот, в котором ребенок будет записывать рифмы, синонимы и эпитеты к разным словам.

Читайте по ролям

Обычно до того, как ребенок научится читать, это за него вслух делают родители. А когда грамота освоена, мамы и папы оставляют ребенка с книгой наедине, ведь их помощь больше не нужна.

Но хотя бы раз в неделю стоит делать исключение и читать вслух вместе с ребенком по ролям.

Если получится разыграть драматические сценки на основе прочитанного — еще лучше: так вы разовьете не только творческие способности ребенка, но и его сценические и риторические навыки.

Еще один прием, благодаря которому ребенок наверняка полюбит поэзию, — чтение стихотворений «цепочкой». Вы произносите вслух первую строку или строфу — ребенок подхватывает вторую, и наоборот.

Можно использовать стихотворения, которые ребенок учит в школе, или любые другие.

Решайте с ребенком открытые задачи

Открытые задачи — это те, в которых больше одного правильного ответа. Именно такие упражнения развивают креативность и помогают изобретать разные варианты решений.

Например, поразмышляйте вместе с ребенком, что изменилось в комнате, где надули пять воздушных шариков?

Как смастерить скворечник, чтобы из него не выпадали птенцы? Какими разными маршрутами можно дойти из школы до дома? Смысл этих упражнений — продемонстрировать ребенку сложность мира, который редко предлагает единственно верный вариант решения проблемы.

Помните, что воспитать креативность очень сложно, если у ребенка есть страх ошибки. В первую очередь объясните детям, что ошибаться — нормально и даже необходимо, а то, что не получается сегодня, при должных усилиях обязательно получится в будущем.

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