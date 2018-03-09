«Можно подумать, вам 75 »: Стеша Маликова решила, что выглядит на 15 лет

Дочь Дмитрия Маликова Стефания решила, что на одном из снимков она получилась моложе своего возраста. Однако пользователи соцсетей придерживаются иного мнения. По их словам, Стеша , напротив, выглядит старше.

18-летняя Стефания Маликова, выросшая в семье музыканта Дмитрия Маликова и его супруги Елены, с детства привыкла к повышенному вниманию к своей персоне. Чем старше становится Стеша, тем больше критики ей приходится слышать в свой адрес. Комментаторы в соцсетях постоянно находят повод, чтобы упрекнуть в чем-то девушку из звездной семьи. На днях Стефания опубликовала фото, на котором, как ей показалось, она выглядит на 15 лет. Но с этим мнением категорически не согласились критики, заявив, что девушка выглядит значительно старше своих 18 лет. Причиной тому, по мнению некоторых инстаграм-экспертов, стали вмешательства косметологов в естественную красоту Стеши.

«25 минимум, а макияжа на все 30» «Можно подумать, вам 75 и вы выглядите на 15 лет» «Красивая девушка, но выглядите гораздо старше. Губы будто сделанные» «Извините, но правда выглядите взросло. Какие 15? На первый взгляд, от 23 и больше»

При этом нашлись и поклонники девушки, защитившие ее от нападок. Благожелатели считают, что Стефания обязана своей привлекательной внешностью красивым родителям, и косметологи тут ни при чем. «Красивая девочка! Будьте здоровы и счастливы, Стефания!» «Завистники, уймитесь! Стеша, не слушай никого, ты очень милая!» «Вот как приятно смотреть на красивых от природы людей!»