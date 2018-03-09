Не спешите осуждать маму, орущую на публике — возможно, у нее просто плохой день

Джилл Робинс

колумнист

Когда у тебя есть дети, день на день не приходится. Иногда все складывается просто отлично. Ты успеваешь выпить свой утренний кофе до того, как он остыл. Все умудряются за минуту найти свои ботинки и быстро собраться. Ни у кого не случается истерики.

А бывают совсем другие дни.

Вообще-то я не пытаюсь стать идеальной мамой. Меня устраивает определение «достаточно хорошая». И обычно мне вполне хватает того, что у меня «терпимый бардак» или «средней паршивости ситуация».

Поэтому в основном я справляюсь. Но иногда даже у меня не выходит держать себя в руках. У меня бывают дни, когда я считаю себя худшей матерью в мире и хочу биться головой о стену.

Когда у тебя есть дети и при этом «плохие» дни идут один за другим, напряжение накапливается. Терпение? Нет, не слышали. Ты вспыхиваешь за минуту, у тебя уже нет сил сдерживаться.

У меня был такой день в прошлые выходные.

Я зачем-то поехала вместе с детьми в конце долгого ужасного дня в магазин товаров для рукоделия. Боже, кому в здравом уме придет в голову тащить двух уставших и капризных пятилетних мальчишек в магазин, где им хочется потрогать буквально все!

По пути в этот чертов магазин мы проезжали мимо парикмахерской, в которой мальчики обычно стригутся. И одному из них вдруг приспичило подстричься прямо сейчас. И как я ни убеждала его, что парикмахерская сегодня закрыта, он не унимался.

Вы когда-нибудь пробовали ходить по магазину с пятилеткой, который со слезами орет «я хочу подстричься прямо сейчас!»? Люди глазели на нас. Некоторые сочувственно. Некоторые — осуждающе. А некоторые так, словно у меня было по меньшей мере три головы.

Боже, зачем я поперлась в этот дебильный магазин. Я же ничего и никогда не могу там быстро найти. Мне нужна была определенная краска. А она почему-то лежала не там, где все остальные краски, а в отделе товаров для детей.

У меня был не самый лучший день.. и все вокруг это видели. Я понимала их цоканье и сочувственные взгляды. В общем, в тот момент, когда я пыталась протащить рыдающего сына мимо стенда с цветной бумагой, которую он непременно хотел ухватить, он вдруг вцепился мне в запястье и сильно щелкнул резинкой на моем браслете. Бусины рассыпались.

И тут я начала на него орать.

И немедленно стала «той самой ужасной мамой», которая публично кричит на ребенка. Я была такая уставшая, голодная, мне было жарко, а эти чертовы бусины рассыпались по всему полу. И я превратилась в злобную мамашу, о которой потом пишут возмущенные посты в соцсетях, или еще чего хуже — тайком записывают на видео, а потом выкладывают в YouTube с осуждающими комментариями.

О боже, надеюсь, этого в самом деле нет на YouTube?

Но знаете что? Этот мой срыв не означает, что я плохая мать. Потому что я очень стараюсь. Я собрала эти бусины и сложила к себе в сумку. Я выдохнула, успокоилась и попросила детей идти к выходу. Мы не купили краску, но я купила им сладостей — чтобы хоть немного почувствовать себя не такой злобной и безумной.

Я хорошая мама у которой просто был плохой день.

И я не собираюсь теперь себя корить и обвинять. И даже не буду прокручивать эту ситуацию в голове снова и снова, пытаясь понять, что же я могла сделать по-другому. Я просто делаю глубокий вдох, извиняюсь перед своими детьми и мы живем дальше.

И хочу сказать всем мамам, у которых наступила череда плохих дней. Вы — хорошие мамы! Но даже у хороших мам бывают непростые моменты. Просто выдыхайте.

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