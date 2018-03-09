Самое веселое видео о взаимоотношениях братьев и сестер

Когда в семье много детей — это очень хорошо, а особенно хорошо в этой ситуации детям, ведь всегда есть с кем поиграть, повеселиться, подурачиться! А если вдруг что-то пойдет не так и мама разозлится, то всегда виноваты оба, не так обидно.

Нашу сегодняшнюю видеоподборку мы посвятили взаимоотношениям братьев и сестер. Вы увидите, чем занимаются дети, когда находятся в компании друг друга. Поверьте, на этих неутомимых детей можно смотреть бесконечно!

Малыши танцуют, пробуют на вкус соски друг друга, качают друг друга на качелях. Правда не все их идеи хорошо заканчиваются, иногда братьев и сестер подстерегают неудачи, но это не так важно, когда с тобой рядом твой лучший друг.

Когда у тебя есть брат или сестра — это и правда очень весело, но так бывает не всегда, ведь это еще и соперничество.

Это борьба за одну и ту же игрушку, соревнование за внимание родителей, постоянная потребность доказать, что ты лучше и талантливее, чем твой брат или сестра.

Это видео раскрывает все стороны жизни детей в большой семье. И несмотря на то, что не всегда в отношениях братьев и сестер все гладко, ролик получился очень веселым и смешным.

Не верите? Тогда скорее включайте видео и вы сами в этом убедитесь!

Фото: Shutterstock.com