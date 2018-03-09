Ещё
Самое веселое видео о взаимоотношениях братьев и сестер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самое веселое видео о взаимоотношениях братьев и сестер 

Letidor.ru 9 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Когда в семье много детей — это очень хорошо, а особенно хорошо в этой ситуации детям, ведь всегда есть с кем поиграть, повеселиться, подурачиться! А если вдруг что-то пойдет не так и мама разозлится, то всегда виноваты оба, не так обидно.
Нашу сегодняшнюю видеоподборку мы посвятили взаимоотношениям братьев и сестер. Вы увидите, чем занимаются дети, когда находятся в компании друг друга. Поверьте, на этих неутомимых детей можно смотреть бесконечно!
Малыши танцуют, пробуют на вкус соски друг друга, качают друг друга на качелях. Правда не все их идеи хорошо заканчиваются, иногда братьев и сестер подстерегают неудачи, но это не так важно, когда с тобой рядом твой лучший друг.
Когда у тебя есть брат или сестра — это и правда очень весело, но так бывает не всегда, ведь это еще и соперничество.
Это борьба за одну и ту же игрушку, соревнование за внимание родителей, постоянная потребность доказать, что ты лучше и талантливее, чем твой брат или сестра.
Это видео раскрывает все стороны жизни детей в большой семье. И несмотря на то, что не всегда в отношениях братьев и сестер все гладко, ролик получился очень веселым и смешным.
Не верите? Тогда скорее включайте видео и вы сами в этом убедитесь!
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
3 вида мотивации, которые опасно использовать в воспитании детей За кулисами: как сложилась семейная жизнь известных юмористов Система Макаренко: 5 принципов воспитания сильной личности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность33
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение