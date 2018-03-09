В России набирают популярность злобные игрушки Feisty Pets

В России все более популярными становятся игрушки бренда Feisty Pets, известные под названием «злая игрушка». Мягкие плюшевые зайцы, медведи, собачки и пони при нажатии на специальную кнопку на голове превращаются в оскаленных хищников, грозно сдвигающих брови.

Детям, как это ни удивительно, эти игрушки нравятся, а многие родители покупают их, чтобы наглядно объяснить, что чувствуют при резкой смене детских настроений. Милый малыш, внезапно превращающийся в оскаленного монстра, — ситуация, знакомая всем. Также игрушки помогают психологам в работе с эмоциями. Впрочем, дарить таких медвежат и зайцев пугливым детям без согласия родителей, пожалуй, не стоит.

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