Почему мальчиков и девочек нужно воспитывать одинаково

Существуют диаметрально противоположные точки зрения о том, что такое гендерное воспитание и какие цели и задачи оно преследует. Пока мамские форумы пестрят статьями, требующими срочно надеть на девочку розовое платье, иначе она вырастет недостаточно женственной, педагогическое сообщество, говоря о том же самом, призывает отказаться от фраз типа «настоящие мужчины не плачут». Отсутствие общей точки зрения, а также такие сильные противоречия говорят о том, что в обществе остро стоит проблема стереотипов и происходит переосмысление гендерных ролей.

Что такое гендерные роли?

Есть такая шутка, что пол — это то, что у человека между ног, а гендер — что между ушами. Пол человека формируется ещё в утробе матери, а гендерная идентичность устанавливается в процессе воспитания и социализации. Оказывается, чтобы, по версии общества, быть «настоящей женщиной» или «настоящим мужчиной», недостаточно просто иметь соответствующие половые признаки — важно также обладать определённым набором личностных качеств и привычек, присущих твоей гендерной группе. Склонности, манеры и поведение, которых общество ожидает от «настоящих» мужчин и женщин, и называются гендерными ролями, которые, в свою очередь, диктуют нам набор стереотипов, считающихся в этом обществе сугубо женскими и сугубо мужскими.

Теория гендерного равенства

Во все времена общество обозначало чёткие границы между мужским и женским поведением и функциями, но даже на территории одной страны и среди одного народа понимание сугубо мужских и сугубо женских занятий могло быть разным. В последние тридцать лет на территории стран западной цивилизации укрепилась теория гендерного равенства, благодаря которой западный мир постепенно избавляется от гендерных стереотипов и уравнивает в правах женщин и мужчин. Это прописывается во множестве международных документов, обеспечивая людям одинаковый доступ к социальным и материальным благам, в том числе к образованию и здравоохранению. В основу теории гендерного равенства легли многочисленные исследования, доказывающие, что большинство черт, ранее приписывавшихся определённому полу, на самом деле зависит не столько от физиологических особенностей, сколько от социальной среды, в которой воспитывается личность.

Так, было доказано, что мозг мужчин и женщин действительно имеет определённые (хотя и весьма незначительные) различия, но, например, разницы в аналитических возможностях у мужчин и женщин нет. Более того, было установлено, что гармонично развитая зрелая личность сочетает в себе в равной степени и мужские, и женские черты. К такому выводу в конце XIX века пришёл австрийский психолог Отто Вейнингер. Вскоре после публикации его книги «Пол и характер» были открыты мужские и женские половые гормоны. Тогда учёные обнаружили наличие женских половых гормонов в мужском организме, а мужских — в женском. Именно сочетание половых гормонов и оказывает влияние на внешность и сексуальное поведение человека. Именно из-за разной концентрации гормонов в одном организме мы видим такое разнообразие проявлений «мужских» и «женских» качеств у представителей обоих полов.

Исследования показывают, что ребёнок осознаёт свой физический пол уже в 2-3 года. Но в этом возрасте он ещё не понимает, что это значит. Под влиянием взрослых он учится по одежде, причёске, общему внешнему виду и чертам лица определять пол других людей. К семи годам ребёнок окончательно осознаёт, что физический пол остаётся неизменным, даже если девочка наденет брюки, а мальчик вдруг отпустит длинные волосы.

Формирование же гендерной идентичности, то есть осознание своей гендерной роли в обществе, происходит уже в подростковом возрасте, когда у ребёнка появляется больше шансов познавать себя, свои вкусы и предпочтения, понять, что ему по душе, а что — нет. Этому способствует и половое созревание, сопровождающееся романтическими переживаниями и первыми попытками самостоятельно строить отношения со сверстниками своего пола и противоположного. Именно в этом возрасте человек начинает полуосознанно, под влиянием родителей, школы и общества, но теперь прислушиваясь к своим собственным ощущениям, примерять на себя соответствующую гендерную роль.

Традиционный взгляд на гендерные роли

Согласно традиционному воспитанию к этому возрасту дети знают, что девочки намного спокойнее мальчиков, аккуратнее и прилежнее учатся, имеют склонность к изучению языков и литературе, должны уметь готовить, шить и убирать. Девочки должны быть послушными, отзывчивыми и тихими, ведь они готовятся стать женами, мамами и хранительницами домашнего очага. Мальчишкам же в это время прививают стойкость и независимость, их учат полагаться на собственные силы и добиваться своего. Традиционное общество считает, что мальчикам легче даются точные и естественные науки, а вот проблемы с грамотностью для них вполне нормальны. Однако на практике девочки далеко не всегда хотят быть тихими и чуткими, а мальчишки могут быть весьма посредственными на занятиях физикой. Традиционный взгляд на гендерные роли запрещает мальчику проявлять эмоции, ведь он «мужчина», а «мужчины не плачут», в то время как девочке, напротив, разрешается быть чувствительной, но её переживания списываются на «женскую природу», и особого значения им не придаётся. Мальчикам легко списывают любые драки и ссоры, зато если девочке доведётся дать сдачи, разразится скандал, имя которому «ты же девочка».

В таком обществе родители стараются развивать у ребёнка те качества и навыки, которые будут общественно приемлемыми. Девочек повсеместно обучают танцам, лепке и вышивке, стараются подтянуть оценки по русскому языку и литературе, не разрешая им заниматься, например, конструированием, программированием или шахматами и сквозь пальцы смотря на «тройку» по алгебре. Если же мальчик вдруг решит, что ему не хочется вечера напролёт проводить, гоняя по полю футбольный мяч, а интереснее было бы, например, рисовать или вышивать крестиком, родители могут и вовсе проигнорировать его желания, ужесточая контроль за посещениями тренировок — со словами «чтобы даже не думал бабскими делами заниматься».

Отказывая ребёнку в доступе к тем занятиям, которые ему интересны, а взамен подсовывая то, что больше соответствует гендерным стереотипам, родители не дают ему возможность развивать его природные способности (ведь неспроста же ему интересна эта область деятельности), учат вынужденной беспомощности, показывая, что жизнь подростка не принадлежит ему самому и за него всё решит кто-то другой, а заодно показывают, что мнение общества («девочки таким не занимаются») важнее его собственных чувств и желаний.

Тут и наступает конфликт внутреннего мира ребёнка с внешним, и провоцирует его родитель — человек, который изначально ассоциируется с заботой и защитой. Теперь ребёнок, безоговорочно доверявший маме и папе, вдруг узнает, что они не всегда будут на его стороне. Исчезает доверительное отношение, и без того достаточно потрёпанное в силу подросткового возраста. Если в семье нет понимания, то любой упрёк в несоответствии гендерным стереотипам из внешнего мира (особенно от сверстников) будет оставлять свой след в психике подростка и приведёт к формированию комплекса неполноценности, который серьёзно помешает ему в дальнейшем. К тому же ребёнок, которому навязывали увлечения, сам никогда не научится понимать, что же ему действительно нужно.

Природа свое возьмет

Главным аргументом против гендерного равенства и в пользу традиционного гендерного воспитания с четко обозначенными женскими и мужскими ролями традиционное общество называет природную необходимость девушки быть нежной и отзывчивой женой и матерью, а мужчины — защищать свою семью и вырывать себе место под солнцем. Если природа создала нас такими, то и воспитывать детей нужно в соответствии с тем, что она им уготовила. Но, позвольте, если природа так мудра и не может ошибаться, почему же она нуждается в подкреплении гендерной роли ещё и воспитанием? Если стереотипы поведения заложены в нас изначально, почему нам необходимо прилагать какие-то дополнительные усилия?

Девочка не сможет стать достойной матерью, если воспитывать в ней независимость и чувство собственного достоинства, а у мальчика не будет шансов защитить себя, если он будет заниматься танцами? Показательным для таких предрассудков можно считать случай из практики американского психотерапевта, наблюдавшего близнецов. В самом младенчестве по врачебной ошибке один из близнецов лишился пениса. Чтобы мальчик не чувствовал себя неполноценным в будущем, родители приняли сложное решение: сменить ребёнку пол. Так Джон превратился в Джоан. Джоан не знала, что родилась мальчиком, родители воспитывали близнецов в соответствии с их гендерными ролями. В подростковом возрасте у Джоан возникли проблемы со своей гендерной идентичностью, она проявляла всё больше качеств, которые чаще ждут от мальчиков, чем от девочек. Со временем родителям пришлось открыть Джоан правду, узнав которую, та решилась на повторную операцию. Теперь Джон женат на девушке и больше не испытывает проблем с гендерным самоопределением.

Природа расставила всё по своим местам, хотя в детстве Джоан играла с куклами и носила платья. Стало быть, не так уж и страшно, если мальчик в детстве будет проявлять чувствительность, а девочка — играть со сверстниками в войнушку, — природа всё равно возьмёт своё, когда придёт время, каких бы взглядов на воспитание мы ни придерживались.

Формирование личности

Рецепт отказа от гендерных стереотипов прост. Чтобы воспитать своего ребёнка достойным членом общества, стоит, в первую очередь, прививать ему общечеловеческие ценности. Например, драться плохо не потому, что «ты девочка», а потому, что цивилизованный человек не решает проблемы с позиции силы. Слёзы нужно сдерживать не только от того, что «мальчики не плачут», да и вовсе их сдерживать не стоит, но вот знать, где и когда ты можешь позволить себе выход таких эмоций, когда стоит перетерпеть, всё-таки необходимо, неважно, мальчик ты или девочка.

Ребёнок вырастет гармоничной личностью, если он будет знать, что, каким бы он ни был, его родители всегда будут на его стороне и поддержат любое его начинание, каким бы безумным оно ни казалось. Доверие в семье — залог формирования сильной и независимой личности, которая сможет преодолеть любые невзгоды и не будет вынуждена пробираться сквозь сложный и болезненный процесс осознания себя и своей уникальности. А фразы «ты же мальчик» и «ты же девочка» лучше выбросить из своего лексикона.

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