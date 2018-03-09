Супруга Джеффри Дина Моргана рассказала о трудностях материнства

В семье актера, известного по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Ходячие мертвецы», появился второй ребенок — дочка Вирджиния. Джеффри и его жена, Хилари Бертон , уже воспитывают 7-летнего сына Огастеса.

О пополнении в семье Джеффри рассказал не сам, так как в данный момент находится далеко от дома. Хилари опубликовала пост в инстаграм, показав коллаж из фотографий с малышкой. Актриса призналась, что их путь к становлению родителями был очень сложным. По этой причине она обратилась к женщинам, которые безуспешно пытаются завести детей, набраться терпения и не отчаиваться.

Бертон призналась, что долго не хотела выкладывать сообщение о рождении ребенка, поскольку понимала, какую боль эта новость может доставить тем, кто не может иметь детей. По словам Хилари, они с Джеффри неоднократно теряли детей, которых надеялись выносить и родить. Супруга Моргана рассказала, что каждый пост коллег о появлении на свет малышей в тот период заставлял ее завидовать и страдать.

Став мамой второго ребенка, Хилари призналась, что даже самый громкий плач младенца воспринимает с улыбкой на лице. Она счастлива, что ей, наконец, удалось подарить жизнь дочке и увидеть, как радостный отец держит малышку на руках.