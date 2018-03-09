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Супруга Джеффри Дина Моргана рассказала о трудностях материнства
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Супруга Джеффри Дина Моргана рассказала о трудностях материнства 

Russianshowbiz.info 9 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
В семье актера, известного по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Ходячие мертвецы», появился второй ребенок — дочка Вирджиния. Джеффри и его жена, Хилари Бертон, уже воспитывают 7-летнего сына Огастеса.
О пополнении в семье Джеффри рассказал не сам, так как в данный момент находится далеко от дома. Хилари опубликовала пост в инстаграм, показав коллаж из фотографий с малышкой. Актриса призналась, что их путь к становлению родителями был очень сложным. По этой причине она обратилась к женщинам, которые безуспешно пытаются завести детей, набраться терпения и не отчаиваться.
Бертон призналась, что долго не хотела выкладывать сообщение о рождении ребенка, поскольку понимала, какую боль эта новость может доставить тем, кто не может иметь детей. По словам Хилари, они с Джеффри неоднократно теряли детей, которых надеялись выносить и родить. Супруга Моргана рассказала, что каждый пост коллег о появлении на свет малышей в тот период заставлял ее завидовать и страдать.
Став мамой второго ребенка, Хилари призналась, что даже самый громкий плач младенца воспринимает с улыбкой на лице. Она счастлива, что ей, наконец, удалось подарить жизнь дочке и увидеть, как радостный отец держит малышку на руках.
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