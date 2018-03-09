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Одно лицо! Блейк Лайвли показала поклонникам свою маму
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Одно лицо! Блейк Лайвли показала поклонникам свою маму 

WMJ.ru 9 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Блейк Лайвли в соцсетях публикует много фотографий с работы, съемок и фотоессиий. А вот фотографий с семьей и детьми у актрисы практически нет. Но несколько часов назад Блейк решила показать поклонникам свою маму. Звезда опубликовала селфи на фоне моря. У мамы Лайвли такие же светлые длинные волосы. Поклонники актрисы отмечают, что Блейк — копия своей мамы, ты согласна с ними? Кстати, и мама, и папа Блейк также артисты. Поэтому с самого раннего детства Лайвли практически жила на съемочных площадках, что в последствии и определило выбор ее профессии. А ты часто делишься с друзьями фотографиями с родными? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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