Ким Кардашьян показала суррогатную мать

Звезда реалити шоу нарушила свое обещание. После рождения малышки Чикаго, Ким сообщила, что никогда не раскроет личность женщины, выносившей этого ребенка. Однако женщина по имени Лорена появилась на шоу «Семейство Кардашьян» для обсуждения темы суррогатного материнства. Большую часть времени незнакомка поворачивалась спиной к камерам. Она рассказала, что воспитывает двоих детей, но решила стать суррогатной матерью, так как беременность — естественное для нее состояние.

Лорена рассказала, что с самого начала настроила себя правильно — этот ребенок не принадлежит ей. По словам женщины, особую радость ей доставляла мысль о том, для кого она вынашивает малыша. Когда девочка появилась на свет, Лорена отказалась прикладывать ее к себе, попросив медицинский персонал отдать ребенка настоящей матери. Женщина не испытывает сожаления по поводу расставания с младенцем, поскольку считает, что совершила прекрасный поступок и готова повторить его еще тысячу раз.

Ким в беседе с Лореной призналась, что суррогатное материнство — прекрасная идея, благодаря которой в их семье снова случилось пополнение. Кардашьян также оценила такую возможность завести ребенка с точки зрения проблем с фигурой. Теперь Ким не придется худеть и активно восстанавливаться после родов. Звезда реалити все же призналась, что хотела бы выносить третьего ребенка сама, если бы не ее проблемы с первыми двумя беременностями.