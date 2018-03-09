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В Воронеже женщина потеряла маленького сына во время праздничного шоппинга
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В Воронеже женщина потеряла маленького сына во время праздничного шоппинга 

Вести Воронеж 9 марта 2018
Фото: Вести Воронеж
Мальчик ушёл из торгового центра на улицу. Маленький мальчик пропал в то время, когда его мама 8 марта делала покупки в торговом центре Воронежа. Увлёкшись шоппингом, женщина на заметила, что сына рядом уже нет. Трагических последствий удалось избежать благодаря сотруднику воронежской Росгвардии. Василий Ермилов случайно заметил малыша во дворе дома неподалёку от торгового центра. Эту историю рассказали в региональном управлении Росгвардии. Прапорщик полиции Василий Ермилов увидел на улице мальчика, который искал маму и плакал. У него был выходной, но мужчина тут же бросил все свои дела.
Сотрудник Ермилов тут же сообщил о потерянном ребёнке в дежурную часть. Вместе с коллегами Василий в патрульном автомобиле Василий отогрел и успокоил малыша. Вскоре после того, как Василий Ермилов помог ребёнку, объявилась 31-летняя мама мальчика. Она заявила в полицию о пропаже сына. Женщина призналась, что потеряла ребёнка из виду в праздничной суете. Росгвардейцы передали мальчикам матери, которая выразила им огромную благодарность за помощь. На фото Василий Ермилов — воронежская Росгвардия
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