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Король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой в седьмой раз
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Король Швеции Карл XVI Густав стал дедушкой в седьмой раз 

Вести.Ru 9 марта 2018
У короля Швеции Карла XVI Густава появился седьмой внук. Младшая дочь, принцесса Мадлен родила девочку. Роды прошли в госпитале Дандерюд в Стокгольме ночью 9 марта, сообщила пресс-служба королевского дворца.
Муж Мадлен, американский бизнесмен Кристофер О'Нил отметил, что королевская семья рада прибавлению и тому, что у их с Мадлен детей появилась сестра.
Первую дочь принцессы Мадлен, родившуюся в феврале 2014 года, назвали Леонор Лиллиан Мария. Второй сын Николас появился у четы в июне 2015 года, передает ТАСС.
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