Мамы рассказали о самых глупых советах, которые им давали по уходу за детьми

На одном из иностранных женских форумов под названием Mumsnet возникла интересная дискуссия: одна из мам предложила другим поделиться наиболее смехотворными советами о воспитании младенцев, которые им приходилось когда-либо выслушивать от окружающих. В результате женщины вспомнили множество действительно бестолковых высказываний и предложений. Так, например, автор дискуссии рассказала, что ей советовали не трогать кричащего от зубной боли младенца, так как малышам это полезно. Они, якобы, так получают больше кислорода для своих легких и организма. Также ей однажды предложили положить плачущего ребенка в ванную, чтобы он задержал дыхание и успокоился.

А мне предложили отучить малыша бить и толкаться просто посмотрев ему в глаза и сказав: «Не бей»,

написала одна из мам, поддержавшая тему.

Еще одной предложили не дарить подарки ребенку на Рождество, а потратить сэкономленные деньги на ужин с партнером. А другая женщина услышала нелепый совет, придя домой с улицы, где стояла очень жаркая погода:

Подожди полчаса прежде, чем кормить ребенка. Иначе твое молоко будет слишком теплым и его вкус испортится.

Кстати, судя по всему, множество странных советов касаются именно грудного вскармливания. Например, одной матери рекомендовали отучить от него ребенка, когда ему исполнится год, потому что к тому времени молоко испортится. Другой женщине советовали вообще не пить газированные напитки, пока она кормит грудью.

Еще одна мама рассказала, что во время беременности ей советовали не ходить в бассейн: «Кости таза раскроются и ты потеряешь ребенка». А затем, когда малыш уже появился на свет, было предложено прикрывать лицо ребенка каждый раз, когда она идет с ним на прогулку в темное время суток, ведь ночной воздух может быть чем-то опасен для младенца. Другой женщине посоветовали не ходить с 13-недельным сыном на прогулку, так как «ребенку будет лучше сидеть дома весь день, тогда он сможет сосредоточиться только на маме». Посмеялись форумчане и над фразой о том, что к «вечно голодным детям» необходимо относиться «как к алкоголикам»: отучать их от «пристрастия» к бутылке с молоком. Также были советы не давать спать ребенку в течение всего дня, чтобы он лучше спал ночью, лечить малыша охлажденной кипяченой водой ото всех болезней, а также упорно кормить ребенка одним и тем же блюдом, пока он его не съест. Всего же под постом отписалось около 300 человек. Фото: shutterstock.com