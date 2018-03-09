«До слез!»: дочка Александра Реввы растрогала стихотворением для мамы

Шоумен Александр Ревва вместе с семьей сейчас отдыхает в Таиланде. Туда они отправились на мартовские выходные и именно на курорте юморист записал видеоролик, растрогавший практически всех его поклонников, в котором его дочка рассказывает стишок для мамы.

Популярный российский комедийный киноактёр, телеведущий и певец несколько дней назад отправился в семейный отдых. На курорте он вместе с женой и детьми и встретил Международный женский день, который стал поводом для новой публикации в Инстаграме знаменитости. Ревва записал видеоролик, в котором его младшая дочь Амели рассказывает стихотворение, посвященное матери. «С Праздником, Настоящие и Будущие Мамы! Малышка Амели специально к 8 Марта выучила стишок для своей любимой мамы»