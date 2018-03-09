«До слез!»: дочка Александра Реввы растрогала стихотворением для мамы 

Шоумен Александр Ревва вместе с семьей сейчас отдыхает в Таиланде. Туда они отправились на мартовские выходные и именно на курорте юморист записал видеоролик, растрогавший практически всех его поклонников, в котором его дочка рассказывает стишок для мамы.
Популярный российский комедийный киноактёр, телеведущий и певец несколько дней назад отправился в семейный отдых. На курорте он вместе с женой и детьми и встретил Международный женский день, который стал поводом для новой публикации в Инстаграме знаменитости. Ревва записал видеоролик, в котором его младшая дочь Амели рассказывает стихотворение, посвященное матери. «С Праздником, Настоящие и Будущие Мамы! Малышка Амели специально к 8 Марта выучила стишок для своей любимой мамы»
После увиденного и услышанного в этой публикации, аккаунт Александра наполнился одобрительными комментариями со стороны его поклонников. Многие из них признались, что стихотворение, прочитанное ребенком, растрогало их до глубины души. Другие же просто принялись писать комплименты в адрес девочки и ее родителей. «Сладкая! Очень трогательное поздравление. Какое она у вас чудо!» «Хоть и нет у меня дочки, но чуть не разрыдалась!» «Как это мило!» «Детская непосредственность и искренность, милее ничего не бывает…» «Спасибо за прекрасное стихотворение, до слёз тронута!» «До слез. Как трогательно. Маленькая умничка!» «Очень трогательно читает, золотая доченька у вас!» Напомним, что Александр и его жена Анжелика состоят в браке вот уже более десяти лет и вместе они воспитывают двух дочерей: девятилетнюю Алису и Амели, которой в скором времени исполнится пять лет Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) Мар 8, 2018 в 12:40 PST А перед Днем защитника Отечества Ревва рассказал подписчикам о довольно странной традиции, которую он и его жена соблюдают два раза в год: 8 марта и 23 февраля. Супруги в эти праздники дарят друг другу подарки, однако делают они это весьма необычно.