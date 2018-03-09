Родила — защищайся: что такое мамский буллинг

Материнство приносит в жизнь огромное счастье и радость, но помимо всего, это ещё ответственность и переживания. А бонусом ко всему этому идёт давление со стороны общественности, родственников и друзей. Не успела родить — уже плохая!

Анна Лебедева, автор ироничного блога о материнстве «Мы покакали», рассказывает о примерах буллинга молодых матерей. Рожала с эпидуральной анестезией — эгоистка, думает только о себе, лежит, отдыхает, пока ребёнок там мучается. *Ну да, разве что Пинаколаду не подносят, а так валяешься на кушетке, тебя трясёт так, что аж подпрыгиваешь, и зуб на зуб не попадает. Здорово ещё, если обезболилась только правая половина тела, а левая наслаждается происходящим во весь рост. Я восхищаюсь женщинами, которые рожали без эпидуралки. Моя мама сказала, что, испытав эти ощущения однажды, никто в здравом уме не откажется от обезболивания. Кажется, у нас с ней один и тот же болевой порог. Сделала кесарево — вообще халявщица, считай и не рожала! *Да, полостная операция, это вообще не в счёт, потом к ребёнку вставать по 30 раз — одно удовольствие. Просто шов немного расходится, а так всё супер. Всем мамам, у кого было кесарево, мой отдельный глубочайший респект.

Не смогла кормить грудью? — значит не хотела или плохо старалась, расшибись в лепешку, но корми! *О, этот жестокий мир! Только единицы не столкнулись с проблемами во время установления лактации, и не каждая смогла с ними справиться. Люди, будьте тактичнее. Кормишь больше года — скорее сворачивай! Как до 2-х лет ВОЗ рекомендует? Ой, ну вы ещё Комаровского процитируйте. *Кормите столько, сколько посчитаете нужным! Мир давно уже изменился, и если вы остаётесь в гармонии с собой и ребёнком, знаете точно, что ему нужно, то никто вас не переубедит.

Соску дала — испортила ребёнку прикус на всю жизнь. Вообще-то грудь — это лучшая соска, аааа…вы же не кормите, эгоистка! *Всё сугубо индивидуально, и давно доказано, что соска на прикус не влияет. А вот если ваш детёныш начнёт сосать пальчик, то тут могут начаться проблемы посерьёзнее. Не гуляешь по 2 раза в день на улице — ну что с тебя взять… Каждый знает, ребёнку кислород нужен, свежий воздух, пусть даже из Капотни, ну какой есть. Все гуляют, и ты гуляй. *Релакс! Есть исследования, которые гласят, что воздух на балконе 6 этажа, намного чище, чем в сквере какого-нибудь среднестатистического спального района.

Запеленала грудничка, чтобы лучше спал — ну всё, теперь все мышцы атрофируются. *Чистая правда. Я вот, например, так и хожу всю жизнь с атрофированными. Включила мультик — вызывайте опеку, эта ехидна ребёнком не занимается. А как же развивашки, пальчиковый краски, Монтессори? ЕГЭ не за горами! *Боже, храни мультипликаторов, особенно советских. Наши мультики и сказки — это квинтэссенция добра, морали, мудрости, красивой картинки и весёлой песенки, а если при этом хорошо и маме, и чаду, разве это может быть вредно?!

Горшок — в год должны все на нем сидеть, без исключения. А если это не так, то ты просто ленивая и ищешь себе оправдания. *Не парьтесь, просто знайте, что мозг человека созревает для этих всех дел в 1,8 лет, знайте и наслаждайтесь свободой передвижения. Перечислять можно ещё долго, но лучше остановиться и сказать главное: каждая мама — лучшая! Не слушайте никого, вооружайтесь здравым смыслом и чувством юмора, и воспитайте своего ребёнка хорошим человеком. Вот это будет ценно.