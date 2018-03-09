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Поклонники поздравляют Марию Кожевникову с новой беременностью
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Поклонники поздравляют Марию Кожевникову с новой беременностью 

Passion.ru 9 марта 2018
Фото: Passion.ru
Сегодня известная актриса и бывший государственный деятель Мария Кожевникова написала нежный пост, посвященный ее детям. Она поблагодарила младшенького за счастливый день. Первой причиной стал прорезавшийся зубик ребенка, а вторую она предпочла оставить в секрете, заинтриговав поклонников. Она лишь отметила, что такое с ней произошло впервые.
«Сказали «А», говорите «Б»», «Мне кажется Мария Снова Беременна», «А во вторых, вы ждете двойню», — радуются одни фанаты.
«Да что ж вы все беременна да беременна? Дайте отдохнуть человеку», «Я думаю что младший сказал „мама“. Просто сделал он это раньше старших», «Сказал „мама“. А у старших было наверное первое слово „папа“. Наша дочка сегодня первое слово сказала » баба" и весь день его повторяла», — предполагают другие.
Фото: globallookpress
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