Поклонники поздравляют Марию Кожевникову с новой беременностью

Сегодня известная актриса и бывший государственный деятель Мария Кожевникова написала нежный пост, посвященный ее детям. Она поблагодарила младшенького за счастливый день. Первой причиной стал прорезавшийся зубик ребенка, а вторую она предпочла оставить в секрете, заинтриговав поклонников. Она лишь отметила, что такое с ней произошло впервые.

«Сказали «А», говорите «Б»», «Мне кажется Мария Снова Беременна», «А во вторых, вы ждете двойню», — радуются одни фанаты.

«Да что ж вы все беременна да беременна? Дайте отдохнуть человеку», «Я думаю что младший сказал „мама“. Просто сделал он это раньше старших», «Сказал „мама“. А у старших было наверное первое слово „папа“. Наша дочка сегодня первое слово сказала » баба" и весь день его повторяла», — предполагают другие.

Фото: globallookpress