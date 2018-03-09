Праздничные выходные семьи Татьяны Навки: катание на ватрушках, фильм на Первом канале, модный показ и новый проект чемпионки

10 марта на Первом канале в 11.20 утра покажут фильм «Ледовое шоу „Руслан и Людмила“. История создания» — о закулисье проекта Татьяны Навки . Сама Навка в эти дни успевает и работать, и отдыхать — не случайно же она олимпийская чемпионка. На праздничных выходных Татьяна с младшей дочкой Надеждой много гуляла на свежем воздухе — погода в Москве стояла солнечная, мороз — 5. Мама с дочкой катались с горки — девочка на ватрушке, сама чемпионка на специальных санях. Иногда фигуристка публикует в инстаграме и фото супруга: вот и в этот раз Татьяна сделала снимок, на котором муж везет на ватрушке младшую дочь Надю. Фотографию Навка сопроводила подписью: «Картина „ПАПА“ ❤️❤️❤️ и хештегами#надеждапескова #peskofamily #красныештаны😂

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Праздничный вечер 8 марта Татьяна Навка провела в Государственном Кремлевском Дворце на показе новой коллекции и праздничного шоу Валентина Юдашкина . Среди гостей показа были в Алла Пугачева и другие российские знаменитости.

Сейчас Навка готовится к ледовым спектаклям «Руслан и Людмила», которые пройдут в Москве в конце марта. Похоже, что Татьяна Навка всерьез взялась за постановку шоу, ведь в праздничные дни стало известно о том, что она готовит новый проект. Навка обратилась к поклонникам: «Дорогие наши женщины поздравляю вас с прекрасным женским днём! Будьте любимы и счастливы! Помните, мы обещали показать вам еще одну сказку на льду, и вот, сегодня 8 марта особенно приятно сообщить, что на следующие новогодние праздники мы подарим вам нашу новую сказку „Аленький цветочек“. Это невероятно трогательная, романтичная, волшебная история о настоящей любви, доброте и истинной красоте!»

Татьяна Навка с дочерью Надей. 9 марта. Фото: инстаграм.

В интервью журналу «Телепрограмма» Татьяна Навка рассказывала о том, как воспитывает дочь, старается, чтобы ребенок был всесторонне развит: «Надя у нас плавает с пеленок. Сейчас водим ее ежедневно на плавание или гимнастику. Это оздоровительные занятия для детей, все упражнения простые, чтобы ребенок развивался и направлял энергию в правильное русло. В ближайшее время планирую отдать Надю танцевать, сейчас как раз ищу место, куда будем ее водить. Мы не планируем вырастить из Нади олимпийскую чемпионку, просто хотим, чтобы она была гармоничным человеком и нашла себя. Ведь мы воспитываем детей не для того, чтобы они вырастали гениями, а родители потом хвастались этим. Наша цель прочувствовать интересы ребенка, направить его так, чтобы он потом увереннее шел по жизни. Для этого развиваем, направляем дочку на разные занятия. В ее расписании лепка, рисование, иностранные языки, музыка, чтение. Наде все это нравится, у нее глаза горят. Она с удовольствием мастерит поделки маме и папе, у нас дома целая галерея из аппликаций, рисунков, фигурок из пластилина. Считаю, что ребенок должен быть максимально занят, а не сидеть днями у телевизора или с айпадом. Мультики тоже нужно смотреть, но у ребенка должен быть режим…»