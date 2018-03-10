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Хью Грант стал отцом в пятый раз за семь лет
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Хью Грант стал отцом в пятый раз за семь лет 

WMJ.ru 10 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Хью Грант и Анна Эберштайн, 2018 Элизабет Херли дружит с Хью Грантом давно: с тех пор, как в 2000 году они расстались после 13 лет романа. Жены и подруги 57-летнего красавца их дружбе не помеха, вот и о рождении очередного ребенка Гранта Херли узнала первой. Хью Грант и Элизабет Херли — проговорилась Элизабет в одном из интервью. Первая жена Хью Гранта Тинглан Хонг родила ему дочь Табиту Чжао Ши (2011) и сына Феликса Чанга (2012). В 2012 году в лучших традициях кинодрамы родился и сын актера и шведского телепродюсера Анны Эберштайн Джон Мунго. В 2015 году у супругов родилась дочь, имя которой не называют в прессе. Пол нового ребенка неизвестен, его имя, скорее всего, также будут скрывать. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, East News
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