В перинатальном центре Волгограда 8 марта родилось восемь малышей

В Международный женский день в перинатальном центре Волгограда родилось 8 малышей.

— Двойной праздник своим мамам устроили 3 девочки и 5 мальчиков, — рассказали в перинатальном центре. — По — настоящему богатым на новорожденных крох стало 7 марта — за день на свет появились 8 мальчиков и 15 девочек.

Вчера после реконструкции в больнице № 7 открылся один из старейших в городе роддомов. Едва не получив смертный приговор, старое здание пережило капитальное обновление: за год рабочие успели поменять крышу, отреставрировать фасад и отремонтировать палаты с душевыми кабинками. К открытию в новые операционные и родильные залы привезли современное оборудование. Реконструкция роддома с богатой родословной обошлась в 100 миллионов рублей.