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В перинатальном центре Волгограда 8 марта родилось восемь малышей
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В перинатальном центре Волгограда 8 марта родилось восемь малышей 

v1.ru 9 марта 2018
Фото: v1.ru
В Международный женский день в перинатальном центре Волгограда родилось 8 малышей.
— Двойной праздник своим мамам устроили 3 девочки и 5 мальчиков, — рассказали в перинатальном центре. — По — настоящему богатым на новорожденных крох стало 7 марта — за день на свет появились 8 мальчиков и 15 девочек.
Вчера после реконструкции в больнице № 7 открылся один из старейших в городе роддомов. Едва не получив смертный приговор, старое здание пережило капитальное обновление: за год рабочие успели поменять крышу, отреставрировать фасад и отремонтировать палаты с душевыми кабинками. К открытию в новые операционные и родильные залы привезли современное оборудование. Реконструкция роддома с богатой родословной обошлась в 100 миллионов рублей.
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