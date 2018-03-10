Вредные привычки, от которых нужно отказаться во время беременности

Курение во время беременности

Курение причиняет вред не только взрослому человеку, но и ставит под сомнение возможность рождения потомства. Согласно исследованиям, у курящих родителей на 40% снижается способность к зачатию. У курящей мамы медленнее созревает и выходит из яичника яйцеклетка, а у курящего мужчины есть все шансы стать обладателем не активных сперматозоидов. Более того, определенная угроза для успешного деторождения исходит и от пассивного курения.

Как бросить курить во время беременности

Если самостоятельно отказаться от курения во время беременности не получается, необходимо обратиться к специалисту или поискать в своей жизни дополнительный источник гормона радости, который как раз и образуется при курении. Уровень этого гормона поднимается, например, во время приёма пищи или секса. Ещё один способ выбраться из пут сигаретного дыма — начать во что-нибудь играть: будь-то шахматы, волейбол или телевикторина. Это поможет отвлечься от желания курить во время беременности.

Алкоголь

Алкогольная зависимость — причина многих бед в жизни людей. Но страсть к спиртному уж точно придется усмирить, решив стать родителями. И сделать это желательно как минимум за 3 месяца до планируемого момента зачатия. Употребление даже незначительной дозы алкоголя во время планирования или зачатия ребёнка может стать причиной генетической мутации, формирования и развития различных пороков у будущего малыша. Не говоря уже о том, что мужчине с пристрастием к алкоголю, грозит импотенция и бесплодие.

Данные исследований показывают, что употребление алкоголя (даже в небольших дозах) в течение 10 лет снижает количество и качество сперматозоидов в среднем на 20%.

Вредная пища

Во время планирования ребёнка питание будущих родителей должно быть как можно более полезным, здоровым и разнообразным. Нельзя обходить вниманием свежие фрукты и овощи, злаки, нежирную рыбу и мясо, кисломолочные продукты.

Будущим родителям надо строго следить за тем, чтобы в составе продуктов, попадающих на их стол, не было красителей, ароматизаторов и консервантов.

Следует озаботиться и вопросом избыточного веса — одной из причин неудачного зачатия.

Сидячий образ жизни

Умеренная физическая активность просто необходима будущим родителям: забудьте про телевизоры и компьютерные игры. Сидячий образ жизни не походит для тех, кто хочет зачать здорового ребёнка да еще и с первого раза.

Выбор огромный — займитесь ходьбой, плаванием, катанием на велосипеде, лыжах или коньках. Но при этом не забывайте про режим сна и отдыха. Хроническое недосыпание приводит к физическим, психическим расстройствам, а также нарушениям менструального цикла и гормональным сбоям. Спорт во время беременности необходим тоже. Только не нужно чересчур переутруждать себя физическими упражнениями.

Депрессия

Готовясь к зачатию и рождению малыша, партнерам нужно избегать стрессовых ситуаций. Гормоны стресса изменяют физиологические процессы в организме. Как результат: половая дисфункция у мужчин и проблемы с овуляцией — у женщин.

Планируя беременность, будущим родителям важно находиться в атмосфере счастья и радости. Расстраиваться запрещено. А особенно, читать и слушать негативные новости, связанные с беременностью и родами. Партнерам важно искренне поддерживать друг друга и верить, что совсем скоро на свет появится их долгожданный малыш.