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Как понять, что ваш ребенок страдает от стресса
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Как понять, что ваш ребенок страдает от стресса 

Letidor.ru 10 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Наверно вы удивитесь, но даже то, что вы опоздали к ужину на 20 минут, или поручили помощнице забрать своего сына из школы в пятницу (хотя обычно это делали сами), для ребенка может быть стрессовой ситуацией. И, хотя вам кажется, что это пустяк и «пройдет само», ситуация может быть крайне серьезной, ведь стресс имеет свойство накапливаться в организме. Чем может грозить «накопление» стресса в организме, объяснять не нужно. Самое безобидное, что можно увидеть, это двойки в дневнике и постоянные призывы учителя явиться в школу, ведь ваш ребенок, по мнению, преподавателя «неуправляем», «сам себе на уме» или «в принципе, никого не слышит и не видит». А знаете ли вы, что такие психологические нюансы могут объясняться недостатком магния в организме?
Причем тут магний, спросите вы. Отвечаем, одна из особенностей этого минерала — в том, что он умеет стабилизировать рецепторы головного мозга, которые возбуждаются в любой стрессовой ситуации.
В то же время ученые выяснили, что стресс — виновник снижения уровня магния в организме.
О том, сколько магнию необходимо для нашего организма и откуда его получить в нужном объеме, вы узнаете из нашего большого спецпроекта.
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