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Екатерина Климова встала на защиту молодого мужа
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Екатерина Климова встала на защиту молодого мужа 

7 Дней 10 марта 2018
Фото: 7 Дней
Екатерина Климова уже больше двух лет живет под давлением со стороны общества. Развод актрисы с Игорем Петренко и последовавшая вслед за этим свадьба с Гелой Месхи до сих пор вызывает у поклонников обсуждение и критику. Недавно Екатерина высказалась на счет брака с молодым мужем. Она призналась, что прекрасно знает о насмешках окружающих над её семьей. Однако отношения с Гелой для неё очень комфортны.
Другими словами, в общении с мужем она абсолютно не чувствует разницы в возрасте. Климова, к примеру, часто ведет себя в повседневной жизни как маленький ребенок. Месхи же, напротив, не по годам рассудителен и мудр. Так что даты в паспортах в семье актрисы не имеют никакого значения.
«Иногда отношениям мешают разные стереотипы — например, мой муж моложе меня и это очень часто является объектом шуток и обсуждений, но в наших отношениях я чувствую, что он намного мудрее меня, я же наоборот обычно веду себя как ребёнок. В этом все мы: такие непохожие, но одновременно любимые и родные. Противоположности притягиваются!» — поделилась Екатерина.
Напомним, что в 2015 году Климова и Месхи сыграли свадьбу. В том же году у них родилась дочка — Белла. Кроме этого, Климова воспитывает двух сыновей и еще одну дочку от предыдущих браков.
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