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Видео дня: неожиданная реакция детей на новость о пополнении в семье
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Видео дня: неожиданная реакция детей на новость о пополнении в семье 

Letidor.ru 10 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Новость о прибавлении в семье обычно воспринимается с большой радостью, особенно это касается бабушек и дедушек, видео про которых мы показывали ранее.
Но вот реакцию детей в этом случае очень сложно предугадать. Это подтверждается видеороликами, которые мы собрали для вас в сегодняшней подборке. В видео родители сообщают, что скоро у них появится братик или сестричка, стараясь сделать приятный сюрприз своим детям. Однако не для всех ребят это стало радостным сюрпризом…
Кто-то из детей воспринял это известие с большим восторгом, даже не смог сдержать слез счастья, а кто-то расплакался совсем не от радости, понимая, что теперь родительскую любовь придется делить еще с одним малышом.
А если в семье уже несколько детей, то реакция и вовсе может оказаться противоречивой: например, девочка рада, что скоро у нее будет маленькая сестричка, а вот мальчика назвать счастливым очень сложно.
Всю эту палитру эмоций вы сможете увидеть, включив это видео. Поверьте, оно не оставит вас равнодушным к переживаниям этих детей!
Фото: Shutterstock.com
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