Маргарита Суханкина рассказала, как правильно говорить с детьми о сексе

Певица и исполнительница всех золотых хитов группы «Мираж» Маргарита Суханкина посвятила свою новую колонку на «Летидоре» очень деликатной теме. В ней звездная мама отвечает на вопросы: стоит ли говорить с ребенком о сексе, в каком возрасте и в какой форме? Несмотря на то что сыну звезды 9 лет, а дочери 8 лет, Маргарита уже готова обсуждать с ними эту деликатную тему. Правда, как уверяет артистка, делать это нужно правильно:

Мне кажется, что какая-то излишне откровенная информация может их даже напугать. Я хорошо помню себя в детстве и то, как я реагировала на какие-то вещи, поэтому предпочитаю в вопросе сексуального воспитания деликатность и осторожность.

Фото: inst@margarita.sukhankina

Суханкина рассказала, что родители в детстве не разговаривали с ней о сексе. А такой разговор, по мнению артистки, неотъемлемая часть воспитания ребенка. К слову, на школу известная певица миссию по сексуальному просвещению не возлагает:

Когда дети сидят в классе все вместе, урок по сексуальному воспитанию превращается в балаган — дети смущаются и, как следствие, начинают насмехаться над тем, что им рассказывают.

Полную версию колонки Маргариты Суханкиной о сексуальном образовании детей читайте ЗДЕСЬ. Фото: Instagram@margarita.sukhankina Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!