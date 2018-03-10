С мужчины, воспитывающего двух детей, бывшая жена хотела взыскать еще и алименты

Жительница Самары пыталась получить у бывшего супруга деньги на содержание несовершеннолетних детей. Загвоздка оказалась в том, что их дочки живут с отцом, который их воспитывает и обеспечивает.

Судебным приставам предстояло взыскать алименты с отца двух несовершеннолетних детей. Казалось бы, обычная история: третью часть своего заработка мужчина, по решению суда, должен был перечислять бывшей супруге на содержание дочерей. Но денежные средства не выплачивались. Приставы позвонили неплательщику. Однако мужчину очень удивил образовавшийся долг, ведь обе дочери живут с ним, а не с матерью.

Отец в этот же день пришел в ОСП Октябрьского района вместе с дочками. Дети дружно подтвердили, что живут с папой. Мужчина, в свою очередь, предоставил документы, которые подтверждали покупку одежды и обуви, продуктов питания для дочерей.

В пресс-служба УФССП России по Самарской области сообщили, что после этого в отдел была вызвана мать девочек. Женщина призналась, что соврала: дети действительно проживают с отцом, а на алименты она подала в надежде улучшить собственное материальное положение.

Мужчина, по рекомендации приставов, обратился в суд, чтобы отменить приказ о взыскании алиментов. В настоящее время исполнительное производство в отношении отца семейства прекращено.