Ксения Алферова: Мне скучно не бывает

Ксения Алферова утверждает, что ей никогда не бывает скучно. И ко всему в жизни она подходит с энтузиазмом — будь то учеба, дворовые игры, юриспруденция или благотворительность.

Как ей это удается? Почему она не сразу решила идти в актрисы? Чему учит свою дочь? Обо всем этом актриса и телеведущая расскажет Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» на канале « ТВ Центр » во вторник, 13 марта, в 13:40.

Людям, далеким от артистической среды, кажется, что родиться в актерской семье — это уже счастье, подарок судьбы. Однако Ксения Алферова считает, что ее детство было счастливым и радостным вовсе не поэтому — просто ее очень-очень любили: дедушки и бабушки, родители Александр Абдулов и Ирина Алферова , тети и дяди.

— Я была очень любимой девочкой, особенно у мужчин в нашей семье. А для девочки это очень важно. Это некий залог ее успеха в дальнейшей личной жизни, — говорит Алферова.

Она родилась в Болгарии. Ее папа, дипломат Бойко Гюров, и мама Ирина Алферова расстались, когда девочка была совсем маленькой (позже Ксению удочерил Александр Абдулов, которого актриса и считает своим отцом). И тогда Ксения вместе с мамой переехала в Новосибирск, где прошла часть ее детства.

Девочку и впрямь любили и баловали — особенно в ней души не чаяли родители Ирины Алферовой. Кстати, бабушка по маме, Ксения Архиповна, по сей день остается хорошей подругой актрисы. Несмотря на почтенный возраст — 95 лет — Ксения Архиповна пишет стихи, ходит с внучкой в кафе и любит ну очень современный маникюр, чем восхищает родственников.

Ксения в детстве была активным ребенком и чем только не занималась — и фигурным катанием, и теннисом, даже бегать хотела. Однако ничто не могло ее увлечь надолго. Но что ее манило каждый день — так это закулисье. Родители брали ее с собой в театр, и он казался девочке настоящей чудесной страной. Почему же ей так не понравился первый актерский опыт в кино? Из-за чего она решила поступить в юридическую академию?

Тем не менее, учась на юриста, Алферова не забывала об актерстве.

— По выходным я играла в «Современнике», ходила на пробы. Такое у меня было хобби. (Смеется). Кстати, на пробах меня везде утверждали. И секрет этого прост: мне было все равно, утвердят или нет, была такая внутренняя свобода. А когда утверждали, я говорила «нет» — я же юрист!

Проработав год в очень солидной английской юридической фирме, Алферова поняла: это не ее. О том, что Ксения тоже будет актрисой, Александр Абдулов и Ирина Алферова узнали уже тогда, когда дочь поступила-таки в Школу-студию МХАТ. Но актерство так и не стало главным в жизни Ксении — самым ценным и важным она считает свою семью. С мужем, актером Егором Бероевым, они вместе уже шестнадцать лет. И, как сказал в программе Евгений Каменькович , Егор стал для Ксении настоящей стеной.

— Да, я сто процентов «за мужем». Бывало, Егор совершал такие неактерские поступки, когда считал, что меня обидели или несправедливо со мной поступили: он делал выбор, невыгодный себе…

У супругов подрастает 10-летняя дочь Дуня. И в воспитании ребенка Ксения использует мамин опыт.

— Мама мне всегда все объясняла, всегда со мной разговаривала. И я сейчас с дочерью Дуней также себя веду. Мама всегда меня учила, в том числе того, что касается семейной жизни: «Надо всегда разговаривать. Бог же дал тебе язык? Всегда все можно объяснить».

Объяснила Ксения Алферова и причины, побудившие ее и Егора Бероева основать благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть». Об этом она тоже расскажет в программе. О фонде, кстати, Ксения готова говорить часами — в этом она призналась Татьяне Устиновой.

— Для меня счастье быть с такими детьми. Мы с Егором получаем огромное количество любви от детей и их родителей. И от этого так картина мира меняется, так приоритеты правильно выстраиваются…

Смотрите программу «Мой герой» на канале «ТВ Центр» во вторник, 13 марта, в 13:40.