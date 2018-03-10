Имя третьего ребенка Кейт Миддлтон: делаем ставки!

Фото на обложке: REX/Shutterstock

Кенсингтонский дворец еще в сентябре 2017 года объявил о том, что Кейт Миддлтон принц Уильям ждут третьего ребенка, однако до сих пор неизвестен пол малыша. Ходят слухи, что в Англии будут приветствовать новую принцессу, но подтверждений тому нет.

А вот букмекеры уже давно принимают ставки на то, какое имя получит новорожденный. Вся страна (а вместе с ней и весь мир) гадает, как назовут малыша члены королевской семьи.

Кейт и Уильям уже воспитывают четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту. Эксперты считают, что их третий ребенок тоже получит классическое имя.

Пока что у букмекеров среди женских имен лидируют Мэри, Алиса и Виктория. Имя Мэри очень популярно в британской монархии и даже является средним именем королевы Елизаветы II (Елизаветы Александры Марии).

Среди мужских имен популярны Альберт и Артур, а также Фредерик и Генри. Последним Альбертом в королевской семье был принц Альберт Саксо-Кобурга и Готы, который женился на королеве Виктории в 1840 году. А еще Альберт используется как одно из средних имен принца Гарри (Генри Чарльз Альберт Давид).

Сейчас список имен от букмекеров выглядит так:

Мэри — 7/1 Алиса — 8/1 Виктория — 8/1 Альберт — 12/1 Артур — 12/1 Александра — 16/1 Диана — 16/1 Элизабет — 16/1 Фредерик — 16/1 Генри — 16/1 Джеймс — 16/1 А какое имя выберете вы? Голосуйте на нашем сайте, посмотрим, кто победит!

Читайте другие статьи о Кейт Миддлтон и королевской семье Великобритании:

Итоги года: восемь главных событий королевской семьи Великобритании

В ожидании принцессы: стильные образы беременной Кейт Миддлтон

Кейт Мидллтон и Меган Маркл — кто из них настоящая икона стиля?