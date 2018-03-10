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Имя третьего ребенка Кейт Миддлтон: делаем ставки!
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Имя третьего ребенка Кейт Миддлтон: делаем ставки! 

Я Покупаю 10 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Фото на обложке: REX/Shutterstock
Кенсингтонский дворец еще в сентябре 2017 года объявил о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут третьего ребенка, однако до сих пор неизвестен пол малыша. Ходят слухи, что в Англии будут приветствовать новую принцессу, но подтверждений тому нет.
А вот букмекеры уже давно принимают ставки на то, какое имя получит новорожденный. Вся страна (а вместе с ней и весь мир) гадает, как назовут малыша члены королевской семьи.
Кейт и Уильям уже воспитывают четырехлетнего принца Джорджа и двухлетнюю принцессу Шарлотту. Эксперты считают, что их третий ребенок тоже получит классическое имя.
Пока что у букмекеров среди женских имен лидируют Мэри, Алиса и Виктория. Имя Мэри очень популярно в британской монархии и даже является средним именем королевы Елизаветы II (Елизаветы Александры Марии).
Среди мужских имен популярны Альберт и Артур, а также Фредерик и Генри. Последним Альбертом в королевской семье был принц Альберт Саксо-Кобурга и Готы, который женился на королеве Виктории в 1840 году. А еще Альберт используется как одно из средних имен принца Гарри (Генри Чарльз Альберт Давид).
Сейчас список имен от букмекеров выглядит так:
Мэри — 7/1  Алиса — 8/1  Виктория — 8/1  Альберт — 12/1  Артур — 12/1  Александра — 16/1  Диана — 16/1  Элизабет — 16/1  Фредерик — 16/1  Генри — 16/1  Джеймс — 16/1  А какое имя выберете вы? Голосуйте на нашем сайте, посмотрим, кто победит!
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