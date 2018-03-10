«Этот поцелуй выглядит странно»: поклонники обсуждают фото МакSим с дочерью

Певица Макsим, занимается воспитанием детей не менее активно, чем своей музыкальной карьерой. Девушка регулярно публикует фотографии со своими дочерьми, и одну из них поклонники посчитали чересчур интимной для матери и дочери.

8 марта — особенный праздник для МакSим (она же Марина Максимова ), в этот день певица отмечает не только международный женский день, но и гораздо более важную дату — день рождения своей старшей дочери. В этом году Александре исполнилось 9 лет. В честь праздничного дня Марина опубликовала несколько фотографий из новой фотосессии с Сашей, которая получилась очень нежной, наполненной любовью между матерью и дочерью. Настолько, что некоторые поклонники певицы сочли фотографии даже слишком чувственными.

На одном из фото запечатлен поцелуй МакSим и ее дочери, к тому же — в губы. Как считают поклонники, такие близкие отношения между родственниками неуместны, и хотя Марина вряд ли пыталась изобразить что-то непристойное, такое фото лучше оставить для домашнего архива. «Не странно с родственниками в губы целоваться? с ребенком тем более…» «Слишком чувственно… Неуместно» «Максим, я вас очень люблю, но этот поцелуй выглядит странно» «Фу, не надо так» «Не хочу никого обижать, но мне неприятно смотреть на фото» «Лучше не постите такое» Впрочем, большинство комментаторов выражают восторг и поздравляют девочку с девятилетием. Они отмечают, что Александра уже очень выросла и скоро, пожалуй, догонит маму.

Всего несколько дней назад певица переполошила фанатов, опубликовав несколько очень романтичных фотографий со своим бывшим мужем — отцом Александры. И хотя снимки являются лишь несколькими кадрами со съемок нового клипа МакSим, ее поклонники надеются на счастливое воссоединение.