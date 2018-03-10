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57-летний актер Хью Грант стал папой в пятый раз
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57-летний актер Хью Грант стал папой в пятый раз 

Letidor.ru 10 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Возлюбленная популярного по всему миру британского актера Хью Гранта Анна Элизабет Эберштайн родила малыша. Таким образом, у звезды теперь есть пятеро детей. И, кажется, актер очень счастлив. О радостном событии в его семье журналистам рассказала давняя подруга Хью Гранта Элизабет Херли. Заметим, что когда-то Хью и Элизабет встречались, но в 2000 году после 13-летнего романа они приняли решение остаться друзьями. С тех пор им удалось сохранить теплые отношения и, более того, о счастливых событиях в семье актера Элизабет часто узнает одной из первых.
В эфире телепередачи Watch What Happens Live Элизабет в шутливой форме заявила:
На прошлой неделе он в пятый раз стал отцом. И это после 50 лет! Он — замечательный отец. Дети превратили его из исключительно несчастного человека в умеренно несчастного.
Заметим, что Хью Грант предпочитает держать личную жизнь в тайне от журналистов. Тем не менее, намеренно беременность своей возлюбленной и телепродюсера Анны Элизабет Эберштайн он не скрывал. В начале января текущего года папарацци сфотографировали женщину в аэропорту Нью-Йорка. Также округлившийся живот Анны заметили гости премии «Золотой глобус».
Напомним, Хью Грант уже четырежды становился отцом. Так, от предыдущей возлюбленной Тинглан Хонг у актера есть двое детей — шестилетняя дочь Табита Чжао Ши Хонг Грант и пятилетний сын Феликс Чанг Хонг Грант. Вместе с Анной Элизабет Хью Грант также воспитывает двоих детей — пятилетнего сына Джона Мунго и дочь, которая появилась на свет в 2015 году.
Фото: Shutterstock.com
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