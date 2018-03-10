В Тоцком гарнизоне прошел конкурс «Папа, мама, я — спортивная семья»

Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом ГТО.

В Оренбургской области семьи офицеров и военнослужащих по контракту воинских частей и соединений Тоцкого гарнизона приняли участие в спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья».

Семейные команды на время проходили этапы легкоатлетической эстафеты, где в зависимости от пола и возраста предлагалось выполнить упражнения, предусмотренные комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В спортивном празднике приняли участие более 1000 человек, в том числе жены, дети и родители солдат, сержантов и офицеров. Победители соревнований получили памятные призы от командования воинских частей.