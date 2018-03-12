Эммануил и Ирина Виторган отказались от декрета после рождения дочери

Несколько недель назад стало известно, что 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя жена Ирина стали родителями девочки Этель — об этом сообщили сами супруги. Эта новость стала настоящей сенсацией в Сети и вызвала множество споров и домыслов серди обывателей.

Пользователи предположили, что малышку для супругов родила суррогатная мать, ведь Эммануил и Ирина находятся в уже довольно почтенном возрасте, однако Ирина заявила журналистам, что родила дочь сама. Отметим, что для женщины это первый ребенок — долгие 20 лет она мечтала стать матерью, но из-за определенных проблем со здоровьем боялась рожать. Пользователи до сих пор обсуждают рождение малышки в семье Виторган — многие осудили супругов из-за того, что они решили стать родителями в столь позднем возрасте. ведь у 78-летнего Эммануила уже есть внуки.

Друзья пары сообщили журналистам, что Ирина и Эммануил сразу же нашли няню для новорожденной малышки, которая будет помогать счастливым родителям с хлопотами о младенце. Кроме того, они не стали брать декретный отпуск и продолжили работать.

"10 марта в ЦДХ, сыграв при аншлаге любимый музыкальный кино-спектакль «Король Треф — карта любви», мы посвятили его нашей доченьке Этель", — написал Эммануил Виторган в своем Facebook. Ирина также присутствовала на спектакле, так как является продюсером постановки.