Алексей Чадов: Сыну сейчас нужно материнское внимание

Семейная пара, сумевшая сохранить прекрасные отношения после развод­а, — ведущие нового шоу на СТС «Союзники». О том, как смогли наладить общение и почему об их расставании до сих пор не знает сын, Алексей откровенно рассказал накануне старта телепроекта.

— Бывших жен не бывает, это родственники, — говорит Чадов. — Выстраивать отношения надо. Если была любовь, ее нужно помнить. Наш с Агнией брак основывался на любви. Мы уже были союзниками к тому моменту, когда появился проект. С Агнией прошли путь от безумного счастья, когда ты создаешь семью, к очень сложному процессу расставания, когда есть ребенок. Но абсолютно уверен в том, что с бывшими женами можно и нужно дружить. Когда по-настоящему становишься другом, обретаешь гармонию.

Съемки нового телепроекта проходили на Шри-Ланке и длились полтора месяца. Все это время Алексей и Агния провели вместе. Причем не вдвоем, они взяли с собой ребенка.

— Я счастлив, что сын находился рядом с мамой целых полтора месяца, — продолжает Алексей. — Ему сейчас нужно материнское внимание, и я это прекрасно понимаю. Мы воспитываем Федора пополам. У него есть два полноценных дома. А с Агнией мы существуем в американском формате. Даже ездим отдыхать вместе. Многие удивляются, но для нас это комфортно. Пока ребенок маленький, ему важно видеть справа — маму, а слева — папу. Мы, конечно, за ручки не ходим, но уважительно и по-доброму относимся друг к другу.

С Федором Алексей старается проводить все свободное время.

— Я не сторонник говорить ребенку четкое «нельзя», — делится секретами воспитания Алексей. — С детьми нужно разговаривать. Ты должен пояснить, почему запрещаешь. Это работает на сто процентов. Сын очень любит сидеть за рулем со мной. До скандалов доходит. Я ему однажды в нашем поселке показал охранника и говорю: «Если дядя увидит тебя на переднем кресле, заберет». Так он сейчас видит охранника и убегает пулей назад. Один раз Федора даже познакомил с сотрудником ДПС . Все очень п­росто!

По словам Алексея, их ребенок пока еще даже не догадывается, что мама и папа в разводе. И говорить об этом ему звездные родители не собираются: слишком мал еще.

— Мы выстроили быт таким образом, что у нашего сына нет ощущения, что мама с папой существуют отдельно друг от друга, — продолжает Алексей. — Мы часто созваниваемся. Он понимает, что папа, как и мама, очень много работает. У нас есть совместный спектакль, с которым ездим по стране. И мы хотим брать Федора с собой на гастроли. Конечно, настанет момент, когда расскажем ребенку о разводе. Но пока он для этого слишком маленький. Врать в нашем случае не получится. Федор у нас очень тонкий парень, который моментально чувствует настроение. Один раз, помню, я громко хлопнул дверью, а он заплакал. Дети — ангелы, они должны быть счастливы, смеяться. В этом я абсолютно уверен. Моя задача сделать его счастливым. Дико себя не люблю в те моменты, когда он плачет.

Алексей уверен, что если дети постарше, то нужно с ними обсуждать все моменты, происходящие в семье. Сам актер до сих пор вспоминает, как не церемонился с новыми ухажерами мамы.

— Выгонял мужиков, тогда мне было лет 13, — вспоминает актер. — Но со мной никто на эту тему не разговаривал. Даже сейчас у мамы спрашиваю: «Почему ты мне не объяснила?» Тогда, конечно, были из ряда вон выходящие моменты.

Участникам проекта «Союзники» Алексей на своем примере показывал, как нужно налаживать отношения с бывшими женами. Многие пары к нему прислушивались.

— Нам, когда первый раз расставались с Агнией на год, это было полезно, — вспоминает Алексей. — Пришло осознание, что делать дальше. Мы после сошлись и достаточно крепко существовали и жили. Нельзя спешить и разрушать семьи. Нужно все взвесить, подумать. Расставание — шаг серьезный, и об этом нужно п­омнить!