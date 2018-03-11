Дочь Пугачевой и Галкина заговорила по-французски 

Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Инстаграме свежим видео со своей маленькой дочерью Лизой. В ролике девочка запечатлена за занятиями французским языком. Педагог задает вопросы по-французски, а Лиза, пусть и с некоторой долей неуверенности, правильно на них отвечает. Видео вызвало массу теплых комментариев с комплиментами талантливой и умной девочке, давая родителям лишний повод для гордости. Алла Пугачева и Максим Галкин очень серьезно относятся к образованию детей. В детском саду, куда ходят Лиза и Гарри особая программа. Дети учат два иностранных языка, поют хором, танцуют, играют на музыкальных инструментах. Один месяц обучения чада в таком заведении обходится в 320 тысяч рублей.
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Напомним, Лиза и Гарри были рождены суррогатной матерью. Яйцеклетки Пугачевой, которые были использованы для этого акта, хранились почти одиннадцать лет, прежде чем супруги решились на ответственный шаг. Стоит ли упоминать, какой фурор произвела новость о детях Примадонны и Максима Галкина. Пресса, коллеги по цеху и даже представители РПЦ обсуждали ее как одну из самых неоднозначных в истории. Как признавалась Алла Борисовна, обращение к услугам суррогатной матери было ее идеей. «Когда я стала уверена, что наш семейный союз с Максимом надежный, — поделилась певица с прессой, — я призналась своему молодому мужу, что у нас может быть потомство. Максим был очень счастлив, узнав об этом», — пишет eg.ru.