Ещё
Стефания Маликова о брате: «Он просто потрясающий»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стефания Маликова о брате: «Он просто потрясающий» 

Клео.Ру 12 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Дмитрий Маликов и его супруга Елена умеют хранить тайны. В конце января пара неожиданно объявила о рождении сына. И это стало сюрпризом не только для поклонников певца и журналистов.
Старшая дочь Дмитрия Стефания, как выяснилось, узнала о братике за пять дней до его рождения. «Мне папа рассказал о том, что скоро в доме появится еще один ребенок. Я, конечно, была очень удивлена. Мама боялась мне рассказывать, боялась моей реакции. Однако я была очень счастлива. А потом, когда увидела мальчика, расплакалась. Раньше я никогда не видела такого маленького ребенка. Мне тогда показалось, что это такое настоящее Божье чудо, он просто потрясающий», — рассказала девушка на телешоу Малахова «Привет, Андрей!».
По словам Маликова, сейчас Стефания старается помогать матери ухаживать за малышом. Вся семья очень счастлива, вот только Маликовы никак не могут выбрать имя для наследника.
Принимавший участие в телешоу Филипп Киркоров предложил коллеге назвать сына в честь него и вызвался выступить в роли крестного отца мальчика. Однако Маликов мягко отказался от столь высокой чести.
Клео.Ру: последние новости
Роды после 50: исключение или новая норма? Мария Аронова выбрала необычную дату для свадьбы Галкин показал новый талант дочери
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело82
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение