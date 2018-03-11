В Череповце проводят проверку после падения ребёнка в канализационный колодец

В Череповце проводят доследственную проверку после сообщений о семилетнем ребёнке, провалившемся в канализационный колодец, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Вологодской области. Инцидент произошёл в субботу, 10 марта, когда мальчик гулял с родителями. В результате падения в люк ребёнок не пострадал, но испытал сильнейший шок. Как сообщают «Известия», следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Планируется дать правовую оценку бездействию лиц, ответственных за коммунальную инфраструктуру. Ранее стало известно, что в Сибири возбудили уголовное дело из-за погибшего в канализации ребёнка.