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В Череповце проводят проверку после падения ребёнка в канализационный колодец
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В Череповце проводят проверку после падения ребёнка в канализационный колодец 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: Вологда.рф
В Череповце проводят доследственную проверку после сообщений о семилетнем ребёнке, провалившемся в канализационный колодец, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Вологодской области. Инцидент произошёл в субботу, 10 марта, когда мальчик гулял с родителями. В результате падения в люк ребёнок не пострадал, но испытал сильнейший шок.
Как сообщают «Известия», следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Планируется дать правовую оценку бездействию лиц, ответственных за коммунальную инфраструктуру.
Ранее стало известно, что в Сибири возбудили уголовное дело из-за погибшего в канализации ребёнка.
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