Светлана Лобода подтвердила свою беременность!

Телеграм-канал донес до своих подписчиков радостное известие:-летняя Светлана Лобода подтвердила свою беременность!

Несколько недель назад интернет заполонили слухи о том, что певица находится на седьмом месяце беременности. Отцом ребенка, по словам источников, является солист «Rammstein» Тилль Линдеманн (Till).

Многие были убеждены, что новость о беременности — всего лишь удачный пиар-ход и обвиняли журналистов во лжи. Но во время концерта в Кремле, где Светлана появилась с округлившимся животиком, певица официально сообщила о том, что ждет ребенка.

«Я ухожу в отпуск, так как меня ждет самое прекрасное событие — рождение малыша», — радостно сообщила Лобода, получившая награду в номинации «Певица года». Ребенок должен появиться на свет в конце мая, а уже в июне Светлана планирует вновь приступить к работе.