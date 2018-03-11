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Светлана Лобода подтвердила свою беременность!
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Светлана Лобода подтвердила свою беременность! 

Popcake.tv 11 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Телеграм-канал донес до своих подписчиков радостное известие:-летняя Светлана Лобода подтвердила свою беременность!
Несколько недель назад интернет заполонили слухи о том, что певица находится на седьмом месяце беременности. Отцом ребенка, по словам источников, является солист «Rammstein» Тилль Линдеманн (Till).
Многие были убеждены, что новость о беременности — всего лишь удачный пиар-ход и обвиняли журналистов во лжи. Но во время концерта в Кремле, где Светлана появилась с округлившимся животиком, певица официально сообщила о том, что ждет ребенка.
«Я ухожу в отпуск, так как меня ждет самое прекрасное событие — рождение малыша», — радостно сообщила Лобода, получившая награду в номинации «Певица года». Ребенок должен появиться на свет в конце мая, а уже в июне Светлана планирует вновь приступить к работе.
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